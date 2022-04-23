В Киеве решили останавливать поезда метро на время воздушной тревоги

На время воздушной тревоги в Киеве будут останавливать движения поездов метрополитена во время следования через наземные участки.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Поезда метро в Киеве на время воздушной тревоги будут приостанавливать движение по наземному участку на "красной" линии, а на "зеленой" – не будут курсировать через Южный мост", - говорится в сообщении.

Напоминаем, что метро работает для перевозок пассажиров с 6:30 до 20:00.

Ориентировочный интервал движения на всех линиях 10-15 минут.

Как сообщили в КГГА, график работы может оперативно изменяться.

Также подземные станции метро продолжают круглосуточно работать как укрытие.

Напомним, поезда в киевском метрополитене с 21 апреля ходят до станции "Лесная".

Напомним, мэр столицы Виталий Кличко анонсировал переименование станций метро, названия которых связаны с Россией или Беларусью.

В столице также возобновили движение по Южному мосту. Это третий мост, которым можно сейчас воспользоваться, чтобы переехать с левого берега Днепра на правый.