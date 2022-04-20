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В метро Киева с 21 апреля возобновится движение поездов до станции "Лесная"
Поезда в киевском метрополитене с 21 апреля будут ходить до станции "Лесная", а интервал движения на всех линиях сократят до 10-15 минут. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Теперь поезда будут курсировать по веткам киевского метро следующим образом:
- красная ветка: от станции "Академгородок" до станции "Лесная";
- синяя ветка: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";
- зеленая ветка: от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".
Работает два пересадочных узла: "Золотые ворота"-"Театральная"; "Площадь Льва Толстого"-"Дворец спорта".
При этом по-прежнему без остановки поезда следуют мимо станций "Майдан Незалежности", "Крещатик" и "Кловская".Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Подземные станции продолжают круглосуточно принимать людей как укрытия", — уточнили в КГГА.
Киевский метрополитен с 18 апреля работает в режиме перевозок с 06:30 до 20:00.
Напомним, мэр столицы Виталий Кличко анонсировал переименование станций метро, названия которых связаны с Россией или Беларусью. Об этом он заявил в эфире Национального телемарафона.