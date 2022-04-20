В метро Киева с 21 апреля возобновится движение поездов до станции "Лесная"

Поезда в киевском метрополитене с 21 апреля будут ходить до станции "Лесная", а интервал движения на всех линиях сократят до 10-15 минут. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Теперь поезда будут курсировать по веткам киевского метро следующим образом:

красная ветка: от станции "Академгородок" до станции "Лесная";

синяя ветка: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";

зеленая ветка: от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".

Работает два пересадочных узла: "Золотые ворота"-"Театральная"; "Площадь Льва Толстого"-"Дворец спорта".

При этом по-прежнему без остановки поезда следуют мимо станций "Майдан Незалежности", "Крещатик" и "Кловская".

"Подземные станции продолжают круглосуточно принимать людей как укрытия", — уточнили в КГГА.

Киевский метрополитен с 18 апреля работает в режиме перевозок с 06:30 до 20:00.

Напомним, мэр столицы Виталий Кличко анонсировал переименование станций метро, названия которых связаны с Россией или Беларусью. Об этом он заявил в эфире Национального телемарафона.