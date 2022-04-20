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У метро Києва з 21 квітня відновиться рух поїздів до станції "Лісова"
Потяги у київському метрополітені з 21 квітня ходитимуть до станції "Лісова", а інтервал руху на всіх лініях скоротять до 10-15 хвилин. Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Тепер поїзди курсуватимуть гілками київського метро наступним чином:
- червона гілка: від станції "Академмістечко" до станції "Лісова";
- синя гілка: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";
- зелена гілка: від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".
Працює два пересадочні вузли: "Золоті ворота"-"Театральна"; "Площа Льва Толстого"-"Палац спорту".
При цьому, як і раніше, без зупинки поїзда прямують повз станції "Майдан Незалежності", "Хрещатик" і "Кловська".Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття", — уточнили в КМДА.
Київський метрополітен з 18 квітня працює у режимі перевезень з 06:30 до 20:00.
Нагадаємо, мер столиці Віталій Кличко анонсував перейменування станцій метро, назви яких пов'язані з Росією чи Білоруссю. Про це він заявив у ефірі Національного телемарафону.