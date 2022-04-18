У Києві метро в режимі перевезень буде працювати з 06:30 до 20:00

Київський метрополітен з 18 квітня починає працювати у режимі перевезень із 06:30 до 20:00. Інтервал руху поїздів на всіх лініях – до 30 хвилин. Про це повідомила пресслужба КМДА.

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Працює два пересадочних вузла: "Золоті ворота"-"Театральна"; "Площа Льва Толстого"-"Палац спорту". При цьому через станції "Майдан Незалежності" та "Кловська" поїзди рухаються без зупинки. В режимі укриття підземні станції працюють цілодобово.

Потяги курсують гілками київського метро таким чином:

червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Театральна;

синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";

зелена лінія: від станції метро "Сирець" до станції "Червоний хутір".

В КМДА нагадали, що у Києві та Київській області комендантська година триває щоночі із 22:00 до 05:00.

"Під час комендантської години заборонено пересування містом. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття", - підкреслили в міськраді.

Нагадаємо, мер столиці Віталій Кличко анонсував перейменування станцій метро, назви яких пов'язані з Росією чи Білоруссю. Про це він заявив у ефірі національного телемарафону.