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Транспорт
Дата публикации

В Киеве метро в режиме перевозок будет работать с 06:30 до 20:00

В Киеве метро в режиме перевозок будет работать с 06:30 до 20:00

Киевский метрополитен с 18 апреля начинает работать в режиме перевозок с 06:30 до 20:00. Интервал движения поездов на всех линиях – до 30 минут. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

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Работает два пересадочных узла: "Золотые ворота"-"Театральная"; "Площадь Льва Толстого"-"Дворец спорта". При этом через станции "Майдан Незалежности" и "Кловская" поезда двигаются без остановки. В режиме укрытия подземные станции работают круглосуточно.

Поезда курсируют по веткам киевского метро следующим образом:

  • красная ветка: от станции "Академгородок" до станции "Театральная";
  • синяя ветка: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";
  • зеленая ветка: от станции метро "Сырец" до станции "Красный хутор".

В КГГА напомнили, что в Киеве и Киевской области комендантский час длится каждую ночь с 22:00 до 05:00.

"Во время комендантского часа запрещено передвижение по городу. Выходить можно только, чтобы дойти до ближайшего укрытия", - подчеркнули в горсовете.

Напомним, мэр столицы Виталий Кличко анонсировал переименование станций метро, названия которых связаны с Россией или Беларусью. Об этом он заявил в эфире Национального телемарафона.

Автор:
Вита Молодан