У Києві вирішили зупиняти потяги метро під час повітряної тривоги

На час повітряної тривоги у Києві зупинятимуть рухи поїздів метрополітену під час прямування через наземні ділянки.

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Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Потяги метро в Києві на час повітряної тривоги призупинятимуть рух наземною ділянкою на "червоній" лінії, а на "зеленій" – не курсуватимуть через Південний міст", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, що метро працює для перевезень пасажирів з 6:30 до 20:00.

Орієнтовний інтервал руху всіх лініях 10-15 хвилин.

Як повідомили у КМДА, графік роботи може оперативно змінюватись.

Також підземні станції метро продовжують цілодобово працювати як укриття.

Нагадаємо, потяги у київському метрополітені з 21 квітня ходять до станції "Лісова".

Нагадаємо, мер столиці Віталій Кличко анонсував перейменування станцій метро, назви яких пов'язані з Росією чи Білоруссю.

У столиці такожвідновили рух Південним мостом. Це третій міст, яким можна зараз скористатися, щоби переїхати з лівого берега Дніпра на правий.