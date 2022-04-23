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У Києві вирішили зупиняти потяги метро під час повітряної тривоги
На час повітряної тривоги у Києві зупинятимуть рухи поїздів метрополітену під час прямування через наземні ділянки.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
"Потяги метро в Києві на час повітряної тривоги призупинятимуть рух наземною ділянкою на "червоній" лінії, а на "зеленій" – не курсуватимуть через Південний міст", - йдеться у повідомленні.
Нагадуємо, що метро працює для перевезень пасажирів з 6:30 до 20:00.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Орієнтовний інтервал руху всіх лініях 10-15 хвилин.
Як повідомили у КМДА, графік роботи може оперативно змінюватись.
Також підземні станції метро продовжують цілодобово працювати як укриття.
Нагадаємо, потяги у київському метрополітені з 21 квітня ходять до станції "Лісова".
Нагадаємо, мер столиці Віталій Кличко анонсував перейменування станцій метро, назви яких пов'язані з Росією чи Білоруссю.
У столиці такожвідновили рух Південним мостом. Це третій міст, яким можна зараз скористатися, щоби переїхати з лівого берега Дніпра на правий.