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В Киеве полностью открыли для движения Южный мост
В столице возобновили движение по Южному мосту. Это третий мост, которым можно сейчас воспользоваться, чтобы переехать с левого берега Днепра на правый.
Он отметил, что теперь движение с левого на правый берег возможно по трем мостам: Северному, Дарницкому и Южному.
Городской голова подчеркнул, что власти постепенно увеличивают и количество маршрутов общественного транспорта столицы.
Кличко напомнил водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и пропускать машины скорой помощи и гуманитарные грузы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Для общественного транспорта Южный мост открыли 30 марта. А 4 апреля киевский метрополитен возобновил сообщение через Южный мост, а на Северном мосту было полностью возобновлено движение транспорта в обоих направлениях.
В столице постепенно возобновляют работу также частные перевозчики: снова действуют многие маршрутные такси.