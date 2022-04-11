В Киеве полностью открыли для движения Южный мост

В столице возобновили движение по Южному мосту. Это третий мост, которым можно сейчас воспользоваться, чтобы переехать с левого берега Днепра на правый.

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"Чтобы нормализовать движение автотранспорта и уменьшить пробки в столице, с сегодняшнего дня мы открыли Южный мост. Он больше месяца работал только для спецтранспорта и общественного транспорта", — заявил в понедельник, 11 апреля, мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что теперь движение с левого на правый берег возможно по трем мостам: Северному, Дарницкому и Южному.

Городской голова подчеркнул, что власти постепенно увеличивают и количество маршрутов общественного транспорта столицы.

Кличко напомнил водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и пропускать машины скорой помощи и гуманитарные грузы.

Для общественного транспорта Южный мост открыли 30 марта. А 4 апреля киевский метрополитен возобновил сообщение через Южный мост, а на Северном мосту было полностью возобновлено движение транспорта в обоих направлениях.

В столице постепенно возобновляют работу также частные перевозчики: снова действуют многие маршрутные такси.