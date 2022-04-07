В Киев возвращаются маршрутки: возобновили работу 11 маршрутов

В столице постепенно возобновляют работу частные перевозчики. В частности, 7 апреля заработали 11 маршрутов.

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Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

В Киеве возобновили работу маршруты № 183, 401, 407, 433, 499, 509, 511, 526, 530, 550 и 598.

"Это отличное дополнение к коммунальному общественному транспорту, особенно в тех местах, где из-за больших габаритов ни троллейбусы, ни автобусы проехать пока не могут", – сказал Николай Поворозник.

При необходимости будет увеличиваться количество подвижного состава как на "частных", так и на общегородских маршрутах большой протяженности.

Актуальную информацию по графику движения наземного транспорта можно проверить в Telegram-канале КГГА.

Отметим, киевский метрополитен постепенно возобновляет работу в привычном режиме. Так, с 5 апреля снова будет работать пересадочный узел "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта".

Также киевский метрополитен с 4 апреля возобновил сообщение через Южный мост, а на Северном мосту полностью возобновлено движение транспорта в обоих направлениях.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запустила для киевлян полноценный кольцевой маршрут электрички. Стоимость проезда по маршруту Дарница – Святошино полноценным кольцом вокруг Киева составляет 15 гривен.