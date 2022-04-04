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Транспорт
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В Киеве метро начинает ездить через Южный мост: как работает общественный транспорт

В Киеве метро начинает ездить через Южный мост: как работает общественный транспорт
Киевский метрополитен с 08:30 4 апреля возобновляет сообщение через Южный мост

Киевский метрополитен с 08:30 4 апреля возобновляет сообщение через Южный мост, а на Северном мосту полностью возобновлено движение транспорта в обоих направлениях.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что Дарницкий мост традиционно работает для автомобильного сообщения левого и правого берегов. Южный мост остается открытым для общественного транспорта. С сегодняшнего дня — и для метро.

  • Зеленая линия метро работает от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор". Также работает пересадка "Золотые ворота" — "Театральная".
  • Красная линия метро работает от станции "Шулявская" до станции "Театральная".
  • Синяя линия метро работает от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки". На "Майдане Независимости", "Площади Льва Толстого", "Дворце спорта" и "Кловской" поезда проезжают без остановки.

Средний интервал движения поездов на линиях — один час. График работы может оперативно изменяться по необходимости. Метрополитен для перевозки пассажиров будет работать до 19:00. Подземные станции продолжат в качестве укрытия круглосуточно принимать людей.

Скоростной трамвай №3 также возобновляет работу от станции "Ромена Роллана" до станции "Старовокзальная". С завтрашнего дня также будет курсировать трамвай №19 от "Контрактовой площади" до площади "Тараса Шевченко".

Продолжают работу по постоянным схемам трамвайные маршруты №№2, 8К, 22К, 29К, 33А. Трамвайное сообщение организовано на участке "Подольское ТРЭД — Контрактовая площадь".

В КГГА напомнили водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и пропускать машины скорой помощи и гуманитарные грузы.

Отметим, 30 марта в Киеве открыли Южный мост. Передвигаться по нему разрешат общественному транспорту.

Также "Укрзализныця" запустила  для киевлян полноценный кольцевой маршрут электрички. Стоимость проезда по маршруту Дарница – Святошино полноценным кольцом вокруг Киева составляет 15 гривен.

Автор:
Светлана Манько