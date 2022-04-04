В Киеве метро начинает ездить через Южный мост: как работает общественный транспорт

Киевский метрополитен с 08:30 4 апреля возобновляет сообщение через Южный мост, а на Северном мосту полностью возобновлено движение транспорта в обоих направлениях.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что Дарницкий мост традиционно работает для автомобильного сообщения левого и правого берегов. Южный мост остается открытым для общественного транспорта. С сегодняшнего дня — и для метро.

Зеленая линия метро работает от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор". Также работает пересадка "Золотые ворота" — "Театральная".

работает от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор". Также работает пересадка "Золотые ворота" — "Театральная". Красная линия метро работает от станции "Шулявская" до станции "Театральная".

работает от станции "Шулявская" до станции "Театральная". Синяя линия метро работает от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки". На "Майдане Независимости", "Площади Льва Толстого", "Дворце спорта" и "Кловской" поезда проезжают без остановки.

Средний интервал движения поездов на линиях — один час. График работы может оперативно изменяться по необходимости. Метрополитен для перевозки пассажиров будет работать до 19:00. Подземные станции продолжат в качестве укрытия круглосуточно принимать людей.

Скоростной трамвай №3 также возобновляет работу от станции "Ромена Роллана" до станции "Старовокзальная". С завтрашнего дня также будет курсировать трамвай №19 от "Контрактовой площади" до площади "Тараса Шевченко".

Продолжают работу по постоянным схемам трамвайные маршруты №№2, 8К, 22К, 29К, 33А. Трамвайное сообщение организовано на участке "Подольское ТРЭД — Контрактовая площадь".

В КГГА напомнили водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и пропускать машины скорой помощи и гуманитарные грузы.

Отметим, 30 марта в Киеве открыли Южный мост. Передвигаться по нему разрешат общественному транспорту.

Также "Укрзализныця" запустила для киевлян полноценный кольцевой маршрут электрички. Стоимость проезда по маршруту Дарница – Святошино полноценным кольцом вокруг Киева составляет 15 гривен.