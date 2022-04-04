У Києві метро починає їздити через Південний міст: як працює громадський транспорт

Київський метрополітен з 08:30 4 квітня відновлює сполучення через Південний міст, а на Північному мосту повністю відновлено рух транспорту в обох напрямках.

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Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що Дарницький міст традиційно працює для автомобільного сполучення лівого та правого берегів. Південний міст лишається відкритим для громадського транспорту. З сьогоднішнього дня – і для метро.

Зелена лінія метро працює від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір". Також працює пересадка "Золоті ворота" - "Театральна".

працює від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір". Також працює пересадка "Золоті ворота" - "Театральна". Червона лінія метро працює від станції Шулявська до станції Театральна.

працює від станції Шулявська до станції Театральна. Синя лінія метро працює від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки". На "Майдані Незалежності", "Площі Льва Толстого", "Палаці спорту" та "Кловській" поїзди проїжджають без зупинки.

Середній інтервал руху поїздів на лініях – одна година. Графік роботи може оперативно змінюватись у разі потреби. Метрополітен для перевезення пасажирів працюватиме до 19:00. Підземні станції продовжать як укриття цілодобово приймати людей.

Швидкісний трамвай №3 також відновлює роботу від станції "Ромена Роллана" до станції "Старовокзальна". Із завтрашнього дня також курсуватиме трамвай №19 від "Контрактової площі" до площі "Тараса Шевченка".

Продовжують роботу за постійними схемами трамвайні маршрути №№2, 8К, 22К, 29К, 33А. Трамвайне сполучення організовано на ділянці "Подільський ТЕРД — Контрактова площа".

У КМДА нагадали водіям про необхідність дотримуватися правил дорожнього руху та пропускати машини швидкої допомоги та гуманітарні вантажі.

Зазначимо, 30 березня у Києві відкрили Південний міст. Пересуватися ним дозволять громадському транспорту.

Також "Укрзалізниця" запустила для киян повноцінний кільцевий маршрут електрички. Вартість проїзду за маршрутом Дарниця – Святошино повноцінним кільцем навколо Києва становить 15 гривень.