Велопрокат BikeNOW відновлює роботу у Києві з 1 квітня

Сервіс громадського велопрокату BikeNOW відновить роботу у Києві з 1 квітня.

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Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Ми приймаємо виклик Київської міської державної адміністрації. Як довго ви і ми цього чекали! Залишається трохи часу! Старанно "чаклуємо" над запуском! Вже цієї п'ятниці ви зможете скористатися нашим транспортом!" — йдеться у повідомленні.

У той же час, в компанії заявили, що кількість транспорту буде значно меншою за звичайний.

"Закликаємо з пильністю ставитися до сигналів тривог, що звучать містом, бути пильним при використанні, не їздити парками та лісами", — підкреслили в BikeNOW.

Нагадаємо, влада Києва закликала сервіси з прокату велосипедів та електричних самокатів відновити роботу в столиці. Це допоможе киянам пересуватися містом на короткі дистанції.

Зазначимо, 30 березня у Києві відкрили Південний міст. Пересуватися ним дозволять громадському транспорту.

Для автомобільного сполучення лівого та правого берега Києва працюватимуть Північний та Дарницький мости.

Також "Укрзалізниця" запустила для киян повноцінний кільцевий маршрут електрички. Вартість проїзду за маршрутом Дарниця – Святошин повноцінним кільцем навколо Києва становить 15 гривень.