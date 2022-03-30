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Транспорт
Дата публикации

Сервисы по прокату велосипедов и электросамокатов просят возобновить работу в Киеве

В Киеве просят сервисы по прокату велосипедов и электросамокатов возобновить работу
Альтернативой перемещения по городу на коротких расстояниях для киевлян могут стать самокаты и велосипеды

Власти Киева просят сервисы по прокату велосипедов и электрических самокатов возобновить работу в столице. Это поможет киевлянам передвигаться по городу на короткие дистанции.

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Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской военной администрации Николай Поворозник.

"Город постепенно оживает, начинает работу бизнес, организации и учреждения. Возвращаются в Киев выходящие на работу горожане", — отметил Поворозник.

По его словам, на сегодняшний день общественный транспорт в столице работает в ограниченном режиме, его движение организовано в тех местах, где можно это сделать.

Альтернативой перемещения по городу на коротких расстояниях для киевлян могут стать самокаты и велосипеды.

"Поэтому я призываю бизнес рассмотреть возможность возвращения на улицы столицы прокатного транспорта и предоставлять услуги по велопрокату и прокату электросамокатов", — подчеркнул Поворозник.

Отметим, 30 марта в Киеве открыли Южный мост. Передвигаться по нему разрешат общественному транспорту.

Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева будут работать Северный и Дарницкий мосты.

Также "Укрзализныця" запустила  для киевлян полноценный кольцевой маршрут электрички. Стоимость проезда по маршруту Дарница – Святошино полноценным кольцом вокруг Киева составляет 15 гривен.

Автор:
Светлана Манько