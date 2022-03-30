Сервіси з прокату велосипедів та електросамокатів просять відновити роботу у Києві

Влада Києва просить сервіси з прокату велосипедів та електричних самокатів відновити роботу в столиці. Це допоможе киянам пересуватися містом на короткі дистанції.

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Про це повідомив заступник голови Київської міської воєнної адміністрації Микола Поворозник.

"Місто поступово оживає, починає роботу бізнес, організації та установи. Повертаються до Києва містяни та виходять на роботу", — зазначив Поворозник.

За його словами, на сьогоднішній день громадський транспорт у столиці працює в обмеженому режимі, його рух організований у тих місцях, де це можна зробити.

Альтернативою переміщення містом на коротких відстанях для киян можуть стати самокати та велосипеди.

"Тому я закликаю бізнес розглянути можливість повернення на вулиці столиці прокатного транспорту та надавати послуги з велопрокату та прокату електросамокатів", — наголосив Поворозник.

Нагадуємо, що підприємці можуть додати заклади, які працюють, на мапу. Щоб додати інформацію, потрібно заповнити форму.

У застосунку "Київ Цифровий" є мапа бізнесу столиці, який зараз працює. Мапа також доступна за посиланням.

Зазначимо, 30 березня у Києві відкрили Південний міст. Пересуватися ним дозволять громадському транспорту.

Для автомобільного сполучення лівого та правого берега Києва працюватимуть Північний та Дарницький мости.

Також "Укрзалізниця" запустила для киян повноцінний кільцевий маршрут електрички. Вартість проїзду за маршрутом Дарниця – Святошин повноцінним кільцем навколо Києва становить 15 гривень.