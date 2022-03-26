У Києві відновлюють роботу ЦНАПи

У Києві з 28 березня відновлюють роботу Центри надання адміністративних послуг.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

ЦНАПи працюватимуть з 10:00 до 16:00 і видаватимуть готові документи та консультуватимуть із загальних питань.

Інформацію про роботу ЦНАПів, готовність та можливість отримання ID-карти, закордонного паспорта громадянина України, виду на постійне та тимчасове проживання, поданих через ЦНАПи, можна отримати за телефонами: 044 202 60 38 та 044 202 60 39.