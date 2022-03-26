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Категория
Общество
Дата публикации

В Киеве возобновляют работу ЦНАПы

В Киеве возобновляют работу ЦНАПы
ЦНАПы будут работать с 10:00 до 16:00 и будут выдавать готовые документы и консультировать по общим вопросам

В Киеве с 28 марта возобновляют работу Центры предоставления административных услуг.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

ЦНАПы будут работать с 10:00 до 16:00 и будут выдавать готовые документы и консультировать по общим вопросам.

Информацию о работе ЦНАПов, готовности и возможности получения ID-карты, загранпаспорта гражданина Украины, вида на постоянное и временное проживание, поданных через ЦНАПы, можно получить по телефонам: 044 202 60 38 и 044 202 60 39.

Автор:
Светлана Манько