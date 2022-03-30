У Києві вводять пільги для бізнесу

Міська рада Києва 30 березня вирішила запровадити пільги для пересувної торгівлі та ресторанних майданчиків, підприємців, які працюють на комунальних площах, рекламних компаній. Про це повідомив мер Віталій Кличко, передає пресслужба КМДА.

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Зокрема для пересувної торгівлі та ресторанів/кафе плату за договорами буде зменшено до 1 гривні. Для цього ж бізнесу відрахування за договором пайової участі (ДПУ) становитимуть 50% від встановленої норми.

Орендна плата скасовується для підприємців, які ведуть свій бізнес на комунальних площах. Пільги отримають і паркувальні майданчики.

"Ми вдячні також рекламним компаніям, які розміщують на рекламних площинах у місті соціальну та патріотичну рекламу. Тому пільги місто передбачило і для них", — додав Кличко, уточнивши, що пільги матимуть і паркувальні майданчики.

Приватні транспортні підприємства столиці матимуть фінансову допомогу. Окрім іншого, гроші направлять на виплату зарплат працівникам.

Загалом в Україні багато робиться, щоб спростити роботу бізнесу. Для фізичних осіб-підприємців 1-ї та 2-ї груп з оборотом до 10 млрд гривень запровадили добровільну сплату єдиного податку на суму 2% від обороту. Також влада звільнила українців від земельного та екологічного податку.

У свою чергу українці продовжують відкривати новий бізнес навіть під час війни. Зокрема, за першу добу після поновлення реєстрації ФОП на порталі "Дія" було зареєстровано 1048 нових бізнесів. У топі за популярністю ФОП, що надають інформаційні послуги, ІТ-сфера та роздрібна торгівля.

Фото: ua.depositphotos.com