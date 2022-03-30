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Бизнес
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В Киеве вводят льготы для бизнеса

В Киеве вводят льготы для бизнеса
Горсовет Киева утвердил льготы для столичного бизнеса. Фото: ua.depositphotos.com

Городской совет Киева 30 марта решил ввести льготы для передвижной торговли и ресторанных площадок, предпринимателей, работающих на коммунальных площадях, рекламных компаний. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

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В частности, для передвижной торговли и ресторанов/кафе плата по договорам будет уменьшена до 1 гривны. Для этого же бизнеса отчисления по договору долевого участия (ДДУ) составят 50% от установленной нормы.

Предприниматели, которые ведут свой бизнес на коммунальных площадях, освобождаются от оплаты аренды. Льготы получат и парковочные площадки.

"Мы благодарны также рекламным компаниям, размещающим на рекламных плоскостях в городе социальную и патриотическую рекламу. Поэтому льготы город предусмотрел и для них", — добавил Кличко, уточнив, что льготы будут иметь и парковочные площадки.

Частные транспортные предприятия столицы получат финансовую помощь. Кроме прочего деньги направят на выплату зарплат сотрудникам.

В целом в Украине делает многое, чтобы упростить работу бизнесу. Для физических лиц-предпринимателей 1-й и 2-й групп с оборотом до 10 млрд гривен ввели добровольную уплату единого налога в размере 2% от оборота.  Также власти освободили украинцев от земельного и экологического налога. 

В свою очередь украинцы продолжают открывать новый бизнес даже во время войны. В частности, за первые сутки после возобновления регистрации ФОП на портале "Дія" было зарегистрировано 1048 новых бизнесов. В топе по популярности ФОП, предоставляющие информационные услуги, IТ-сфера и розничная торговля.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан