В Украине повысят коэффициент налогообложения для компаний, работающих с РФ, и могут национализировать имущество мародеров — Гетманцев

Повышение ставки налога на прибыль в полтора раза для компаний, которые продолжают работать в РФ, в правительстве считают вопросом справедливости. Соответствующий законопроект могут зарегистрировать уже на этой неделе.

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Законопроект о повышении ставки налогообложения для компаний, которые продолжают работать с Россией, могут зарегистрировать уже на этой неделе. Об этом в интервью Delo.ua сообщил глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

По его словам, суть налога в том, что к обычной ставке налогообложения для всех прямых налогов, которые платит в Украине компания, продолжающая работать в РФ, будут применять коэффициент 1,5.

“Прямые налоги в Украине — это налог на прибыль, налоги на имущество. Ставка налога на прибыль — 18%. И мы предлагаем для международных компаний, которые не ушли из РФ после того, как эта страна развязала войну в Украине, платить, грубо говоря, не 18% налога на прибыль, а 27%. Найдет ли поддержку этот законопроект? Я полагаю, что да”, — пояснил Гетманцев.

Говоря о целесообразности введения повышенного коэффициента, Гетманцев подчеркнул, что компания не может одновременно финансировать войну стране-агрессору и зарабатывать на стране, которая является жертвой этого агрессора. Поэтому тут, по словам главы налогового комитета, поднимается вопрос справедливости.

Также Даниил Гетманцев сообщил, что необоснованное повышение представителями бизнеса цен на некоторые товары, а также на услуги по проживанию и транспортированию и на ряд товаров может стать основанием для конфискации их имущества.

“Военное время — военные законы. Конечно, у нас есть такая возможность, но я просто предложил задуматься над своим поведением тем, кто завышает цены. Ведь они в этом случае занимаются не бизнесом, а мародерством. Задуматься о возможных фатальных последствиях для своего бизнеса”, — отметил глава налогового комитета.

Ранее, 23 марта, в Госнадзоре заявили, что во время военного положения будет проводиться ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары для сдерживания подорожания продуктов. Это позволит гарантировать их доступность для населения.

Цены будут мониторить на следующие продукты питания: мука пшеничная; макаронные изделия; батон, хлеб, крупа гречневая, крупа овсяная, свинина, говядина, птица (тушки куриные), молоко, масло сливочное, сметана, яйца куриные, масло подсолнечное, сахар кристаллический, капуста белокочанная, лук репчатый, свекла, морковь, картофель.