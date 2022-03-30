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Украинцы за сутки зарегистрировали 1000 новых бизнесов
За первые сутки после возобновления регистрации ФОП на портале "Дія" было зарегистрировано 1048 новых бизнесов. В топе по популярности ФОП, предоставляющие информационные услуги, IТ-сфера и розничная торговля.
Об этом сообщает Опендатабот.
"28 марта возобновилась регистрация ФОП в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований на портале "Дія". За первые сутки было зарегистрировано 1048 новых бизнесов", — говорится в сообщении.
Для сравнения, за неделю в соответствующий период 2021 года было зарегистрировано 5114 новых бизнесов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"В общей сложности по состоянию на начало войны регистрировалось около 20 тысяч ФОП в месяц", — подсчитала платформа.
При этом больше всего ФОП открылось в сферах предоставления информационных услуг, IТ-сфере и розничной торговле.
Отметим, с начала российско-украинской войны реестр был отключен для сохранения данных украинцев. В настоящее время его работа возобновлена, а автоматическая регистрация бизнеса возможна на портале "Дія".
Напомним, что для ФОП 1-3 групп снова доступна услуга уплаты налогов в мобильном приложении "Дія".