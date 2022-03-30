Українці за добу зареєстрували 1000 нових бізнесів

За першу добу після поновлення реєстрації ФОП на порталі "Дія" було зареєстровано 1048 нових бізнесів. У топі за популярністю ФОП, що надають інформаційні послуги, ІТ-сфера та роздрібна торгівля.

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Про це повідомляє платформа Опендатабот.

"28 березня відновилася реєстрація ФОП до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на порталі "Дія". За першу добу було зареєстровано 1048 нових бізнесів", — йдеться у повідомленні.

Для порівняння, за тиждень у відповідний період 2021 року було зареєстровано 5114 нових бізнесів.

"Загалом до початку війни реєструвалося близько 20 тисяч ФОП на місяць", — підрахувала платформа.

При цьому найбільше ФОП відкрилося у сферах надання інформаційних послуг, ІТ-сфері та роздрібній торгівлі.

Зазначимо, що з початку російсько-української війни реєстр було відключено для збереження даних українців. Наразі його роботу відновлено, а автоматична реєстрація бізнесу можлива на порталі "Дія".

Нагадаємо, що для ФОП 1-3 груп знову доступна послуга сплати податків у мобільному додатку "Дія".