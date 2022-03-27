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Подати заявку на отримання 6500 грн українці можуть до 31 березня

Подати заявку на отримання 6500 грн українці можуть до 31 березня

Кабінет міністрів обмежив термін подання заявок на отримання допомоги у рамках програми "є-Підтримка" у розмірі 6 500 для українців, які проживають у зоні бойових дій, до 31 березня.

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Про це йдеться у постанові Кабміну від 24 березня 2022 року №353.

"Встановити, що останнім днем подання запитів (заявок) для отримання допомоги у рамках програми "є-Підтримка" є 31 березня 2022 року", – йдеться у постанові.

Відповідно до рішення уряду українці, які живуть у регіонах, економічна діяльність яких тимчасово зупинена внаслідок проведення бойових дій, можуть отримати одноразову матеріальну допомогу у зв'язку із втратою частини доходу у розмірі 6 500 грн.

Допомогу отримують наймані працівники підприємств та компаній, що працюють офіційно, та ФОП 1-4 груп, що проживають у таких регіонах: Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Житомирська, Одеська, Волинська, Дніпропетровська, Київська області та у місті Київ.

Для отримання коштів необхідно подати запит через мобільний додаток "Дія" - Послуги - "є-Підтримка" - Отримати допомогу. Зарахування відбудеться на карту "є-Підтримка" протягом 10 днів із дати подання заявки.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, кошти можна витрачати без обмежень, а також знімати в банкоматах або перераховувати на інші картки.

За інформацією Мінцифри, у програмі беруть участь усі банки, які підключені до програми "єПідтримка": Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Схід, IdeaBank, izibank, ПУМБ.

Зазначимо, клієнти ПриватБанку вже почали отримувати на карту "є-Підтримка" державну допомогу за програмою підтримки людей, які проживають у зоні бойових дій.

Автор:
Світлана Манько