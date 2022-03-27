Подати заявку на отримання 6500 грн українці можуть до 31 березня

Кабінет міністрів обмежив термін подання заявок на отримання допомоги у рамках програми "є-Підтримка" у розмірі 6 500 для українців, які проживають у зоні бойових дій, до 31 березня.

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Про це йдеться у постанові Кабміну від 24 березня 2022 року №353.

"Встановити, що останнім днем подання запитів (заявок) для отримання допомоги у рамках програми "є-Підтримка" є 31 березня 2022 року", – йдеться у постанові.

Відповідно до рішення уряду українці, які живуть у регіонах, економічна діяльність яких тимчасово зупинена внаслідок проведення бойових дій, можуть отримати одноразову матеріальну допомогу у зв'язку із втратою частини доходу у розмірі 6 500 грн.

Допомогу отримують наймані працівники підприємств та компаній, що працюють офіційно, та ФОП 1-4 груп, що проживають у таких регіонах: Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Житомирська, Одеська, Волинська, Дніпропетровська, Київська області та у місті Київ.

Для отримання коштів необхідно подати запит через мобільний додаток "Дія" - Послуги - "є-Підтримка" - Отримати допомогу. Зарахування відбудеться на карту "є-Підтримка" протягом 10 днів із дати подання заявки.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, кошти можна витрачати без обмежень, а також знімати в банкоматах або перераховувати на інші картки.

За інформацією Мінцифри, у програмі беруть участь усі банки, які підключені до програми "єПідтримка": Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Схід, IdeaBank, izibank, ПУМБ.

Зазначимо, клієнти ПриватБанку вже почали отримувати на карту "є-Підтримка" державну допомогу за програмою підтримки людей, які проживають у зоні бойових дій.