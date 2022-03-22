ПриватБанк начал выплачивать 6 500 грн от государства на карту "є-Підтримка"

250 тысяч клиентов ПриватБанка уже получили на карту "є-Підтримка" государственную помощь по программе поддержки людей, проживающих в зоне боевых действий, на сумму 1,6 млрд грн.

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Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

"Зачисление средств продолжается, 6 500 грн помощи зачисляется банком на карту "є-Підтримка" сразу после получения денег от государства", — говорится в сообщении банка.

Отмечается, что в общей сложности клиенты ПриватБанка подали уже 1,7 млн ​​заявок на получение государственной помощи по потере дохода. Это более половины от общего числа заявок на получение пособия в "Дії", которое, по данным Минцифры, составляет 3,2 млн.

Согласно решению правительства, украинцы, живущие в регионах, экономическая деятельность которых временно остановлена ​​в результате проведения боевых действий, могут получить единовременную материальную помощь в связи с утратой части дохода в размере 6 500 грн.

Помощь получают наемные работники предприятий и компаний, работающих официально, и ФОПы 1-4 групп, проживающих в таких регионах: Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Житомирская, Одесская, Волынская, Днепропетровская, Киевская и г. Киев.

Для получения средств необходимо подать запрос через мобильное приложение "Дія" — Услуги — "є-Підтримка" — Получить помощь. Зачисление произойдет на карту "є-Підтримка" в течение 10 дней с даты подачи заявки.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, денежные средства можно тратить без ограничений, а также снимать в банкоматах или перечислять на другие карты.

По информации Минцифры, в программе принимают участие все банки, которые подключены к программе "єПідтримка": Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Сбербанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Восток, IdeaBank, izibank, ПУМБ.

Напомним, злоумышленники наработали новую схему мошенничества. Они отправляют сообщения о государственной финансовой помощи, в которых оставляют ссылки с вирусом, чтобы использовать телефон в своих корыстных целях.