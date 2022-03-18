Мошенники начали рассылать украинцам вирусные сообщения о финансовой помощи от государства

Злоумышленники наработали новую схему мошенничества. Они отправляют сообщения о государственной финансовой помощи, в которых оставляют ссылки с вирусом, чтобы использовать телефон в своих корыстных целях. Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

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Известно, что украинцы начали получать сообщение на телефон с текстом "Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…". Псле этих слов идет ссылка, по которой категорически запрещено переходить.

"Ни в коем случае не переходите по этой ссылке! Есть большой риск того, что ваш телефон будет взломан", — предостерегают в Госспецсвязи.

Программа "є-Підтримка" предусматривает, что получатель одноразовой денежной помощи в размере 6500 гривен получит уведомление о начислении денег в приложении того банка, через который он оформлял помощь.

В любом случае уведомление о начислении денег не содержит никаких ссылок.

"Не переходите по любым сомнительным ссылкам, не проверив их. Всегда лучше позвонить на горячую линию учреждения, от которого вы получили сообщение, и проверить подлинность полученного уведомления", — подчеркивают в Госспецсвязи.

В случае получения сообщения от мошенников, нужно уведомить об этом правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA.

Напомним, ранее а сети распространяли неправдивую информацию о том, что якобы с банковских счетов украинцев могут списывать деньги на нужды Вооруженных сил Украины.

Фото: ua.depositphotos.com