Списание денег на нужды ВСУ: в Украине распространяют фейки о работе банков

В сети распространяют неправдивую информацию о том, что якобы с банковских счетов украинцев могут списывать деньги на нужды Вооруженных сил Украины. Эта информация не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Центра противодействия дезинформации, опровергая этот фейк.

Известно, что злоумышленник публикуют новости, в которых сообщают, что якобы DDoS-атаки на сайты банков Украины "проводили специально чтобы ограничить объемы денежных средств населения для передачи их военным".

Фейковые сообщения с такой дезинформацией публикуют в Telegram-каналах от имени Национального корпуса.

"Никто не собирается забирать деньги вкладчиков украинских банков и передавать их ВСУ. Все банки на территории Украины работают в пределах действующего законодательства. А законом подобный механизм "заимствования" не предусмотрен", — подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

В свою очередь в Нацкорпусе подтвердили, что все сообщения с такой информацией неправдивы, а Telegram-каналы, где публикуют такие новости от их имени, — фейковые.

В сети распространяют новый фейк. Фото: Центра противодействия дезинформации

Действительно 15 февраля произошла DDoS-атака на госсайты, в том числе Минобороны, ВСУ, а также приложения ПриватБанка и "Ощадбанка". Хакеры также пытались атаковать и другие банки и сайты некоторых СМИ.

Директор по информационным технологиям (CIO) Альфа-Банка Андрей Гриценюк на своей странице в Facebook сообщил, что организаторы DDОS-атаки маскировали ботов под реальных пользователей и направляли одновременно большое количество запросов.

При этом банки успешно справились с этой атакой, подчеркнув, что деньги клиентов надежно защищены от любых хакерских действий.

В свою очередь министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что Кибератака на банки и правительственные учреждения, которая произошла 15 февраля, стала самой большой в истории Украины.

Известно, что правительственные порталы атаковали как из-за границы, так и из Украины. Однако кто именно организовал эту DDОS-атаку, еще не известно. Сейчас только можно с уверенностью сказать, что на ее реализацию затратили миллионы долларов, считает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.