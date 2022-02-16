Ряд украинских банков и госсайты подверглись мощной DDОS-атаке

Вечером 15 февраля хакеры организовали мощную DDОS-атаку против сайтов Министерства обороны, Вооруженных сил Украины, а также сразу нескислых банков и приложение/портала госууслуг "Дія".

Директор по информационным технологиям (CIO) Альфа-Банка Андрей Гриценюк на своей странице в Facebook сообщил, что организаторы DDОS-атаки маскировали ботов под реальных пользователей и направляли одновременно большое количество запросов.

"На наши системы (Альфа-Банк Украина) мы видим атаку в 200 раз сильнее, чем обычная нагрузка от пользователей. Нашим командам информационной безопасности и ИТ удалось успешно отбивать эту атаку, но это временами непросто", — отметил Гриценюк.

Сооснователь мобильного банка monobank Олег Гороховский на своей странице в Facebook отметил, что DDОS-атаке подверглись почти все украинские банки, в том числе А-банк и monobank.

"Сейчас, пять минут назад, пошли к нам массированные запросы из узла в Нидерландах", — рассказал Гороховский.

Monobank также успешно отбил атаку. Кроме того, хакеры атаковали "Дію" с территорий России, Китая, Чехии и Узбекистана, но команда портала отразила все киберугрозы.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что для пользователей портала атаки остались незамеченными.

Кроме того, DDОS-атаке подверглись некоторые СМИ, в частности "Украинское радио". Генеральный продюсер радо Дмитрий Хоркин сообщил на своей странице в Facebook, что из-за атаки стратегический эфирный софт и радиовещание перевели в автономный режим без внешнего доступа.

Что касается министерств, то сайты Министерства обороны и Вооруженных сил также пережили мощную DDОS-атаку. Минобороны по состоянию на 7:30 утра 16 февраля не восстановило работу своего ресурса. Сайт ВСУ работает в обычном режиме.

DDОS-атаке также подверглись государственные ПриватБанк и Ощадбанк. Пресс-служба ПриватБанка сообщила ближе к полуночи, что банк возобновил стабильную работу Приват24, доступ к которому был временно ограничен вследствие массированной атаки DDos на сервисы банка. Сайт Ощадбанка еще не восстановил работу.

Атаке на ПриватБанк предшествовал массовый спам: мошенники рассылали фейковые сообщения клиентам банкам, сообщая, что якобы банкоматы госбанка перестанут работать. После этого начали DDОS-атаки.