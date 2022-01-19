Кибератака в Украине: Госспецсвязи выяснила, как взламывали госсайты

Масштабную кибератаку на украинские государственные сайты в ночь с 13 на 14 января провели с помощью программы-вайпера WhisperGate. Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.

Именно на эту программу указала корпорация компьютерных технологий Microsoft, отметили в Госспецсвязи.

"На данный момент использование программы-вайпера WhisperGate, по классификации компании Microsoft для уничтожения данных, зафиксировано в нескольких учреждениях, ставших жертвами атаки", — сказано в сообщении службы.

В Госспецсвязи уверены, что хакеры пытались нанести как можно большего ущерба инфраструктуре государственных электронных ресурсов.

По словам специалистов, замена отображаемой информации государственных сайтов, которые подверглись хакерским атакам, и уничтожение данных с помощью вайпера являются составляющими одной кибератаки.

Отметим, пока Госспецсвязи выяснила только, какой был основной инструмент хакеров. Расследование инцидента продолжается до выяснения всех обстоятельств и причастных к кибератаке.

Напомним, в ночь с 13 на 14 января хакеры атаковали ряд сайтов украинских министерств. В результате перестали работать веб-страницы Минобразования, МИД, ГСЧС, Кабмина.

В Минцифры официально заявило, что "все доказательства указывают на то, что за крупнейшей за 4 года кибератакой на сайты украинских госструктур стоит Россия".

В США также отреагировали на хакерскую атаку, заявив, что дадут "надлежащий ответ" России, если получат доказательства того, что именно эта страна стоит за попыткой взлома госсайтов.

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