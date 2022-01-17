Кибератака на госорганы: утерян доступ к внешним ресурсам МТСБУ

В результате кибератаки на государственные сайты был потерян доступ к внешним информационным ресурсам Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

Как сообщает Госспецсвязь, реестр, содержащий персональные данные миллионов украинских автовладельцев, не поврежден.

"Уже в ближайшее время ему предстоит возобновить свою работу, для чего специалисты МТСБУ разворачивают новую "чистую" информационную инфраструктуру", — говорится в сообщении.

Специалисты Госспецсвязи вместе с коллегами из других органов продолжают расследовать кибератаку на государственные информационные ресурсы, которая произошла в ночь с 13 на 14 января.

Напомним, 14 января хакеры атаковали ряд сайтов украинских министерств. В результате перестали работать веб-страницы Минобразования, МИД, ГСЧС, Кабмина.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что хакеры атаковали 70 сайтов государственных органов, 10 из которых подверглись атаке, но их контент не был изменен, утечки персональных данных также не было и не могло быть, это не реестры.

Позже Минцифры официально заявило, что "все доказательства указывают на то, что за крупнейшей за 4 года кибератакой на сайты украинских госструктур стоит Россия".

Впоследствии советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США дадут "надлежащий ответ" России, если получат доказательства того, что именно эта страна стоит за недавними хакерскими атаками на государственные сайты Украины.