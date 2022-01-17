Россия получит "надлежащий ответ", если подтвердится ее причастность к кибератакам на Украину — Белый дом

США дадут "надлежащий ответ" России, если получат доказательства того, что именно эта страна стоит за недавними хакерскими атаками на государственные сайты Украины.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS.

"Если подтвердится, что действительно Россия нападает на Украину кибератаками, и если это будет продолжаться, мы будем работать с нашими союзниками над надлежащим ответом", — сказал Салливан.

Он считает, что причастность России к кибератакам может подтвердиться, однако США должны тщательно ознакомится с этим, прежде чем принимать решение.

В то же время он напомнил, что Вашингтон неоднократно предупреждал украинские власти о возможных хакерских атаках.

"Мы координируем работу компаний, таких как Microsoft, как в Украине, так и в США, на случай потенциальных кибератак, которые могут произойти в ближайшие время. Мы сделаем все, чтобы защитить системы от зловредного программного обеспечения" — отметил советник президента США.

Он добавил, что в случае военного вторжения Россия также столкнется с серьезным ответом США в виде жестких санкций, о чем неоднократно заявляли в Белом доме.

Напомним, 14 января хакеры атаковали ряд сайтов украинских министерств. В результате перестали работать веб-страницы Минобразования, МИД, ГСЧС, Кабмина.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что хакеры атаковали 70 сайтов государственных органов, 10 из которых поддались вторжению, но их контент не был изменен, утечки персональных данных также не было и не могло быть, это не реестры.

Позже Минцифры официально заявило, что "все доказательства указывают на то, что за крупнейшей за 4 года кибератакой на сайты украинских госструктур стоит Россия».