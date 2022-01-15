Из-за кибератак России украинцы могут остаться без света, тепла и денег – Reuters

После кибератаки на сайты украинских министерств 14 января американские эксперты предупреждают о возможных более серьезных атаках, которые могут нарушить жизнь простых украинцев.

Об этом пишет Reuters в статье "Без света, без тепла, без денег - такова жизнь в Украине во время кибервойны".

Издание предупреждает, что хакеры могут готовить более серьезные кибератаки на критически важную инфраструктуру Украины.

"По мере роста напряженности мы можем ожидать более агрессивной киберактивности в Украине и, возможно, в других местах", — считает аналитик по разведке американской компании по кибербезопасности Mandiant Джон Халтквист.

Он подчеркивает, что киберактивность может включать "разрушительные атаки, нацеленные на критически важную инфраструктуру".

"Организациям необходимо начать подготовку", — добавил Халтквист.

Издание отмечает, что вмешательство хакеров в работу больниц, энергетических компаний и финансовую систему до недавнего времени были редкостью.

Но киберпреступники в последние два года атаковали медицинские учреждения с помощью программ-вымогателей, замораживания данных и компьютерного оборудования, необходимого для ухода за пациентами больниц.

Агентство подчеркивает, что пятничная атака на украинские веб-сайты включала предупреждение "бояться и ожидать худшего" в то время, когда Россия сосредоточила около 100 000 военнослужащих возле границ Украины.

"Россия неоднократно отвергала обвинения в хакерских атаках, выдвинутые Украиной и другими странами на протяжении многих лет. Несмотря на то, что Россия подозревается в новых веб-атаках, Украина напрямую не обвиняет Россию", - отмечает Reuters.

Бывший руководитель отдела кибербезопасности CrowdStrike Дмитрий Альперович считает, что, если Россия совершит новую военную агрессию против Украины, это будет сопровождаться кибератаками.

По его словам, эти кибератаки, скорее всего, будут разрушительными, но не фатальными. "Это будет второстепенное шоу. Основное шоу будет на земле", - сказал он.

Агентство напоминает, что Украина уже пострадала от некоторых из крупнейших на сегодняшний день кибератак на объекты инфраструктуры.

"В декабре 2015 года первая в своем роде кибератака лишила света 225 тысяч человек на западе Украины, при этом хакеры также атаковали электрораспределительное оборудование, что затруднило попытки восстановить электроэнергию", - говорится в статье.

Также, по словам украинских официальных лиц, за два месяца 2016 года хакеры атаковали украинские государственные учреждения около 6500 раз. Тогда правительство заявило, что российские спецслужбы ведут кибервойну против Украины.

"Атака на Государственное казначейство остановила его системы на несколько дней, а это означает, что государственные служащие и пенсионеры не могли вовремя получать зарплату или выплаты", - отмечает издание.

Напомним, в ночь на 14 января перестали работать многие сайты украинских государственных структур. При этом было объявление, подразумевающее осуществление кибератаки в качестве мести украинцам со стороны неких анонимных польских националистов.

Польский МИД выразил обеспокоенность информацией об атаке на сайты госорганов Украины, в том числе на сайт Министерства иностранных дел, и осудил любую деятельность, которая приводит к распространению дезинформации и нарушению работы госучреждений.

С осуждением кибератак выступил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что в ближайшие дни НАТО и Украина подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества, включая доступ Украины к платформе обмена информацией о вредоносных программах НАТО.

Ранее издание The New York Times писало о том, что Россия может применить кибератаку на электросети, банковскую систему и другие критически важные компоненты экономики и инфраструктуру Украины. Поэтому США и Великобритания тайно направили в Украину киберэкспертов, чтобы подготовить страну к тому, что, по их мнению, может стать следующим шагом президента РФ Владимира Путина.