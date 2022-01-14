Польша отреагировала на кибератаку на украинские госсайты под видом мести поляков

Министерство иностранных дел Польши считает попыткой дестабилизировать польско-украинские отношения кибератаку на сайты украинских государственных структур с размещением объявления, подразумевающего ее осуществление в качестве мести украинцам со стороны неких анонимных польских националистов. Об этом сообщил в своем Twitter пресс-секретарь ведомства Лукаш Ясина.

"Мы интерпретируем публикацию "заявлений" на польском языке как очередную попытку дестабилизировать польско-украинские отношения", — отметил он.

По словам Ясины, польский МИД обеспокоен информацией о кибератаке на сайты госорганов Украины, в том числе на сайт Министерства иностранных дел, и решительно осуждает любую деятельность, которая приводит к распространению дезинформации и нарушению работы госучреждений.

Кроме того, с осуждением кибератак выступил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я решительно осуждаю кибератаки на правительство Украины. НАТО уже много лет тесно сотрудничает с Украиной, помогая усилить ее киберзащиту. Киберэксперты НАТО в Брюсселе обмениваются информацией с украинскими коллегами о текущей вредоносной кибердеятельности. Эксперты союзников в стране также поддерживают украинские власти на местах", — говорится в сообщении на сайте альянса.

По словам генсека, в ближайшие дни НАТО и Украина подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества, включая доступ Украины к платформе обмена информацией о вредоносных программах НАТО.

Также осудил кибератаку и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, заявив, что не удивлен произошедшему. Как передает Reuters, об этом он сказал на встрече министров иностранных дел ЕС во французском Бресте.

"Мы собираемся мобилизовать все наши ресурсы, чтобы помочь Украине справиться с этой кибератакой. К сожалению, мы знали, что это может произойти... Трудно сказать [кто за этим стоит]. Я не могу никого винить, так как у меня нет доказательств. Но мы можем представить", — намекнул также он.

Напомним, что в ночь на 14 января перестали работать многие сайты госструктур, некоторые из которых остаются недоступными до сих пор (на 17:00).

В частности, остается заблокированным сайт украинского МИД, на котором ранее была размещена картинка с надписью на украинском, русском и польском языках, дословно сообщавшая следующее:

"Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полесье и за исторические земли".

Напомним также, что в начале ноября 2021 года Служба безопасности Украины заявила, что в известную хакерскую группировку Armageddon входят сотрудники Федеральной службы безопасности России в Крыму, которые до оккупации полуострова работали в самой СБУ. В марте украинская спецслужба заявила, что заблокировала масштабную кибератаку на украинские органы власти со стороны Armageddon.