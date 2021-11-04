Политика 1 час назад

Хакерами из группировки Armageddon являются сотрудники ФСБ в Крыму: СБУ назвала имена

Спецслужба сообщила пятерым украинцам о подозрении в госизмене

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Служба безопасности Украины заявляет, что ее киберспециалисты установили личности членов всемирно известной хакерской группировки Armageddon, осуществившей более 5 тысяч кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры Украины.

Как утверждается в сообщении СБУ, ими оказались офицеры "управления Федеральной службы безопасности России по Республике Крым", а также "предатели, перешедшие на сторону врага во время оккупации полуострова в 2014 году".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Украинской спецслужбе удалось поименно установить злоумышленников, перехватить их разговоры, а также получить доказательства их причастности к атакам. И это при том, что они использовали свои вирусные программы ФСБ, а также средства анонимизации и "прикрытия" в интернете", — говорится в сообщении.

Читайте также:
Российские хакеры снова пытались атаковать компьютерные сети украинских органов власти

В настоящее время пяти участникам хакерской группы объявлено о подозрении по статье 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

"По имеющейся информации, хакерская группировка Armageddon — это специальный проект ФСБ РФ, прицельно "работавший" по Украине. Это направление работы координирует 18-й центр ФСБ РФ (Центр информационной безопасности) с дислокацией в Москве. С момента российской агрессии в 2014 году это подразделение ФСБ осуществило более 5 тысяч кибератак и пыталось "заразить" более 1,5 тысячи правительственных компьютерных систем", — указывают в СБУ.

По данным спецслужбы, основными целями злоумышленников были контроль над объектами критической инфраструктуры (электростанции, системы тепло- и водоснабжения); похищение и сбор разведывательных данных, включая информацию с ограниченным доступом; проведение акций информационно-психологического воздействия и блокировка информационных систем.

Читайте также:
Украинские агропредприятия атакуют хакеры — СНБО

Отмечается, что ведутся следственные действия и экспертные исследования для привлечения сотрудников ФСБ России к ответственности по статьям УК 114 (шпионаж), 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютерных систем), 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств).

СБУ при этом опубликовала и технический отчет о деятельности Armageddon, а также назвала подозреваемых в участии в хакерской группировке. В частности, это:
- Склянко Александр Николаевич (5 августа 1973 года рождения),
- Черных Николай Сергеевич (12 октября 1978 года рождения),
- Старченко Антон Александрович (28 ноября 1985 года рождения),
- Мирошниченко Александр Валерьевич (16 сентября 1984 года рождения),
- Сущенко Олег Александрович (12 октября 1989 года рождения).

Разоблачением злоумышленников занимался департамент кибербезопасности и следователи СБУ совместно с Главным управлением разведки Министерства обороны под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Напомним, в марте СБУ заявила, что заблокировала масштабную кибератаку на украинские органы власти со стороны группировки Armageddon.

Источник фото: Depositphotos

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Под Иркутском разбился Ан-12: погибли семь человек, есть украинцы (ФОТО, ВИДЕО)
Под Иркутском разбился Ан-12: погибли семь человек, есть украинцы (ФОТО, ВИДЕО)
Жену Семена Семенченко подозревают в краже денег из фонда батальона "Донбасс"
Жену Семена Семенченко подозревают в краже денег из фонда батальона "Донбасс"
Мининфраструктуры восстановило электронные сервисы для моряков после спецоперации СБУ
Мининфраструктуры восстановило электронные сервисы для моряков после спецоперации СБУ
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Национализация ПриватБанка: суд вынес решение в пользу компании Коломойского

  2. Украину назвали самой выгодной страной для IT-аутсорсинга

  3. Языковой омбудсмен требует переименовать все города с "русскоязычным характером" названий

  4. Новая украинская авиакомпания Air Ocean с Ан-148: куда полетит и какой будет цена билетов

  5. ВОЗ одобрила индийскую вакцину против Covid-19: подойдет бедным странам

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...