Хакерами из группировки Armageddon являются сотрудники ФСБ в Крыму: СБУ назвала имена

Служба безопасности Украины заявляет, что ее киберспециалисты установили личности членов всемирно известной хакерской группировки Armageddon, осуществившей более 5 тысяч кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры Украины.

Как утверждается в сообщении СБУ, ими оказались офицеры "управления Федеральной службы безопасности России по Республике Крым", а также "предатели, перешедшие на сторону врага во время оккупации полуострова в 2014 году".

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"Украинской спецслужбе удалось поименно установить злоумышленников, перехватить их разговоры, а также получить доказательства их причастности к атакам. И это при том, что они использовали свои вирусные программы ФСБ, а также средства анонимизации и "прикрытия" в интернете", — говорится в сообщении.

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В настоящее время пяти участникам хакерской группы объявлено о подозрении по статье 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

"По имеющейся информации, хакерская группировка Armageddon — это специальный проект ФСБ РФ, прицельно "работавший" по Украине. Это направление работы координирует 18-й центр ФСБ РФ (Центр информационной безопасности) с дислокацией в Москве. С момента российской агрессии в 2014 году это подразделение ФСБ осуществило более 5 тысяч кибератак и пыталось "заразить" более 1,5 тысячи правительственных компьютерных систем", — указывают в СБУ.

По данным спецслужбы, основными целями злоумышленников были контроль над объектами критической инфраструктуры (электростанции, системы тепло- и водоснабжения); похищение и сбор разведывательных данных, включая информацию с ограниченным доступом; проведение акций информационно-психологического воздействия и блокировка информационных систем.

Отмечается, что ведутся следственные действия и экспертные исследования для привлечения сотрудников ФСБ России к ответственности по статьям УК 114 (шпионаж), 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютерных систем), 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств).

СБУ при этом опубликовала и технический отчет о деятельности Armageddon, а также назвала подозреваемых в участии в хакерской группировке. В частности, это:

- Склянко Александр Николаевич (5 августа 1973 года рождения),

- Черных Николай Сергеевич (12 октября 1978 года рождения),

- Старченко Антон Александрович (28 ноября 1985 года рождения),

- Мирошниченко Александр Валерьевич (16 сентября 1984 года рождения),

- Сущенко Олег Александрович (12 октября 1989 года рождения).

Разоблачением злоумышленников занимался департамент кибербезопасности и следователи СБУ совместно с Главным управлением разведки Министерства обороны под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.