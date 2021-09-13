Украинские агропредприятия атакуют хакеры — СНБО

Ряд частных украинских предприятий агросектора подверглись кибератакам, за восстановление информации преступники требуют выкуп,

Об этом сообщает Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

"Внимание! Зафиксированы факты шифрования данных у ряда частных предприятий агросектора! За восстановление информации преступники требуют выкуп. Данные шифруются стандартными средствами операционной системы Windows — Bitolcker через инфицированные серверы", — говорится в сообщении.

По данным НКЦК СНБО, кибермошенники находят уязвимый шлюз mikrotik и через Zero-day получают доступ к сети.

Читайте также: СБУ отразила за месяц 65 кибератак на органы государственной власти

В Центре назвали алгоритм действий при подобных атаках:

– не перезагружать компьютер: ключ дешифрования находится в оперативной памяти, и специалисты помогут восстановить информацию;

– необходимо сообщить о попытках атаки и по возможности предоставить данные индикаторов;

– не выплачивать вымогателям деньги, так как это не является гарантией восстановления данных.

НКЦК просит направлять информацию на электронную почту: report@ncscc.gov.ua.

"Данные об организации, на которую осуществляется атака, являются конфиденциальными", — добавили в Центре.

Ранее вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что государственные органы Украины за неделю переживают десятки тысяч кибератак.

В апреле сотрудники Службы безопасности Украины не дали спецслужбам России осуществить мощную вирусную атаку на украинские госорганы.

Напомним, в марте киберспециалисты заблокировали масштабную кибератаку на украинские органы власти хакерской группировки Armageddon, которую в ведомстве считают подконтрольной Федеральной службе безопасности России.