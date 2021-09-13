Украинские агропредприятия атакуют хакеры — СНБО

Ряд частных украинских предприятий агросектора подверглись кибератакам, за восстановление информации преступники требуют выкуп,
Об этом сообщает Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
"Внимание! Зафиксированы факты шифрования данных у ряда частных предприятий агросектора! За восстановление информации преступники требуют выкуп. Данные шифруются стандартными средствами операционной системы Windows — Bitolcker через инфицированные серверы", — говорится в сообщении.
По данным НКЦК СНБО, кибермошенники находят уязвимый шлюз mikrotik и через Zero-day получают доступ к сети.
В Центре назвали алгоритм действий при подобных атаках:
– не перезагружать компьютер: ключ дешифрования находится в оперативной памяти, и специалисты помогут восстановить информацию;
– необходимо сообщить о попытках атаки и по возможности предоставить данные индикаторов;
– не выплачивать вымогателям деньги, так как это не является гарантией восстановления данных.
НКЦК просит направлять информацию на электронную почту: report@ncscc.gov.ua.
"Данные об организации, на которую осуществляется атака, являются конфиденциальными", — добавили в Центре.
Ранее вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что государственные органы Украины за неделю переживают десятки тысяч кибератак.
В апреле сотрудники Службы безопасности Украины не дали спецслужбам России осуществить мощную вирусную атаку на украинские госорганы.
Напомним, в марте киберспециалисты заблокировали масштабную кибератаку на украинские органы власти хакерской группировки Armageddon, которую в ведомстве считают подконтрольной Федеральной службе безопасности России.