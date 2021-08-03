СБУ отразила за месяц 65 кибератак на органы государственной власти

В июле текущего года специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ нейтрализовали 65 хакерских атак на информационные системы органов государственной власти Украины.

Как сообщает пресс-центр СБУ, это удалось сделать благодаря анализу более 31 тысячи критических событий информационной безопасности.

В СБУ отмечают, обнаруженная кибератака является результатом непосредственного анализа критических событий информационной безопасности.

В основном, основными типами обнаруженных киберугроз (хакерских атак) были:

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– соединение с командно-контрольными серверами (C & C Server);

– попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack);

– атаки на web-приложения (Web App Attack);

– вредоносное программное обеспечение (Malware);

– другие киберугрозы.

На базе Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ функционирует система управления событиями информационной безопасности (SIEM), которая мониторит события в режиме реального времени и позволяет анализировать состояние информационной безопасности.

Потенциально критические события непосредственно обрабатываются аналитиками безопасности, что позволяет оперативно выявлять, реагировать и предупреждать угрозы в национальном киберпространстве.

Ранее вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что государственные органы Украины за неделю переживают десятки тысяч кибератак.

В апреле сотрудники Службы безопасности Украины не дали спецслужбам России осуществить мощную вирусную атаку на украинские госорганы.

Напомним, в марте киберспециалисты заблокировали масштабную кибератаку на украинские органы власти хакерской группировки Armageddon, которую в ведомстве считают подконтрольной Федеральной службе безопасности России.