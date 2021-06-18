Происшествия 50 минут назад

На Польшу осуществили масштабную кибератаку из РФ: пострадали министры и депутаты

Кибератаке подверглись наиболее важные польские официальные лица

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

На Польшу была осуществлена масштабная кибератака с территории России.

Под удар попали польские топ-министры и депутаты, заявил вице-премьер-министр страны Ярослав Качиньский, сообщает rmf24.pl.

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По его словам, согласно информации Агентства внутренней безопасности и Службы военной контрразведки Польши, кибератаке подверглись "наиболее важные польские официальные лица".

"Анализ наших сервисов и спецслужб наших союзников позволяет однозначно констатировать, что кибератака была осуществлена ​​с территории Российской Федерации. Ее масштаб и размах велики", — отметил Качиньский.

Он добавил, что сейчас продолжаются действия по выяснению обстоятельств дела, а полиция с сегодняшнего дня начнет рассылать информацию пострадавшим.

Издание пишет, что о кибератаке стало известно после взлома почты главы канцелярии премьер-министра Михала Дворчика. Кроме того, были взломаны почта его жены и социальные сети.

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Ранее сообщалось, что на саммите в Женеве президент США Джозеф Байден передал российскому президенту Владимиру Путину список секторов критической инфраструктуры, которые не должны быть объектами кибератак.

Напомним, в кибератаке на фирму-производителя мясной продукции JBS USA, штаб-квартира которой базируется в Бразилии, Белый дом подозревал российских хакеров. В частности, ФБР заявило, что за атакой на мясоперерабатывающую компанию JBS стояла российская киберпреступная группа Revil (Sodinokobi).

Как сообщалось, в начале мая американская трубопроводная компания Colonial Pipeline подверглась хакерской атаке. ФБР обвинило в ней группировку DarkSide, состоящую из выходцев из России.

Colonial Pipeline восстановила работу своего трубопровода только через неделю после атаки. Сообщалось, что компания заплатила хакерам около $5 млн в виде выкупа.

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