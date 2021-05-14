Происшествия 40 минут назад

Кибератака на трубопровод в США: хакерам заплатили $5 млн выкупа и возобновили работу

Оператор трубопровода Colonial Pipeline заплатил выкуп криптовалютой еще в день кибератаки

Фото: theverge.com Фото: theverge.com
Фото: theverge.com

В США оператор трубопровода Colonial Pipeline, остановивший работу после хакерской атаки 7 мая, заплатил злоумышленникам $5 млн выкупа, что позволило возобновить поставки топлива.

Об этом со ссылкой на несколько неназванных источников сообщает Bloomberg.

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По данным агентства, оператор трубопровода заплатил выкуп в день кибератаки. Причем выкуп был оплачен криптовалютой.

Указано, что после получения оплаты хакеры предоставили Colonial Pipeline файлы для возобновления электронной системы трубопровода, но их оказалось недостаточно, чтобы оперативно возобновить работу системы.

Полноценная работа трубопровода возобновилась только 13 мая, но необходимо еще несколько дней, чтобы все поставки топлива вернулись в обычный режим, говорится в заявлении оператора.

Известно, что Colonial Pipeline — крупный трубопровод, по которому ежедневно доставляется 2,5 млн баррелей топлива и нефтепродуктов из нефтеперерабатывающих заводов Техаса на восточное побережье США.

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Как сообщалось, в результате кибератаки 7 мая, оператор трубопровода перекрыл поставки на 9000 км трубопровода. США объявили чрезвычайное положение в связи с атакой на Colonial Pipeline.

Напомним, 9 февраля 2021 года хакеры взломали систему водоснабжения во Флориде и пытались отравить воду.

29 марта российские хакеры получили доступ к электронной почте главы Министерства национальной безопасности США (DHS) времен Трампа и сотрудникам отдела кибербезопасности, чья работа включала поиски угроз из зарубежных стран.

27 апреля полиция Вашингтона заявила, что ее компьютерная сеть была взломана группой русскоязычных хакеров.

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