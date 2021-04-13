Нидерланды из-за хакерской атаки остались без сыра

На прошлой неделе в супермаркетах Нидерландов из-за хакерской атаки на компьютерные сети поставщика услуг складского хранения и транспортировки Bakker Logistiek закончился сыр.

Как информирует SecurityLab, Bakker Logistiek является одной из крупнейших в Нидерландах логистических компаний.

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Она предоставляет нидерландским супермаркетам услуги по складированию с кондиционированием воздуха и транспортировке продуктов.

В издании отмечают, что компания стала жертвой вымогательского программного обеспечения, зашифровавшего все устройства в ее сети, из-за чего остановились операции по транспортировке и фулфилменту продуктов питания.

По словам главы Bakker Logistiek Тоона Верховена, компания не могла получать заказы от клиентов. Кроме того, было невозможно определить, где на складах находятся те или иные продукты.

"Это очень большие склады, тут недостаточно просто посмотреть на полку. Мы также не могли планировать транспортировку. У нас сотни грузовиков, и планирование их маршрутов не проводится вручную", — рассказал Верховен.

Последствия кибератаки привели к острому дефициту продуктов, в особенности, сыра, в крупнейшей нидерландской сети супермаркетов Albert Heijn.

Руководство сети опубликовало на официальном сайте Albert Heijn сообщение для покупателей, предупредив их об ограниченной доступности расфасованного сыра.

"По техническим причинам количество расфасованного сыра ограничено. Поставщик логистических услуг прилагает все усилия для того, чтобы как можно скорее решить проблему и быстро восстановить доступность. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что специалисты смогут восстановить поврежденные системы из резервных копий. К настоящему времени Bakker Logistiek начала согласовывать действия с клиентами по возобновлению поставок.

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Какой кибервымогатель атаковал Bakker Logistiek, не уточняется. Однако, по словам Верховена, злоумышленники получили доступ к системам компании через уязвимости ProxyLogon в Microsoft Exchange.

Bakker Logistiek — не первый поставщик складских и логистических услуг, ставший жертвой вымогательского ПО. В ноябре 2020 года кибервымогатели атаковали компанию Americold, занимающуюся логистикой и владеющую сетью складов-холодильников.

После кибератаки клиенты Americold, попытавшиеся забрать со складов свой товар с целью доставки, не могли получить к ним доступ.

Напомним, в середине марта Служба безопасности Украины заявила, что ее киберспециалисты заблокировали масштабную кибератаку на украинские органы власти хакерской группировки Armageddon, которую в ведомстве считают подконтрольной Федеральной службе безопасности России.

"Источник фото: Depositphotos.