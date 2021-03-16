СБУ заявляет о пресечении масштабной кибератаки из России на украинские органы власти

Служба безопасности Украины заявляет, что ее киберспециалисты заблокировали масштабную кибератаку на украинские органы власти хакерской группировки Armageddon, которую в ведомстве считают подконтрольной Федеральной службе безопасности России. Об этом говорится в сообщении украинской спецслужбы.

"Из-за действий хакеров кураторы из страны-агрессора могли получить доступ к секретным данным высших органов государственной власти Украины. Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось нейтрализовать последствия и устранить предпосылки для потенциального несанкционированного доступа российских спецслужб к государственным информационным ресурсам", — отмечается в нем.

О выявленных киберугрозах СБУ проинформировала органы власти через платформу MISP-UA.

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В частности, на этой платформе ситуационный центр кибербезопасности СБУ разместил соответствующие индикаторы киберугроз, рекомендации относительно мер по выявлению и предупреждению фактов несанкционированного вмешательства и инструменты для поиска вредоносных программ.

Меры по локализации кибератаки СБУ провела совместно с Национальным координационным центром кибербезопасности при Совете нацбезопасности и обороны и во взаимодействии с самими центральными органами исполнительной власти.

"Сейчас СБУ совместно с департаментом надзора в уголовных производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора принимает все необходимые меры для фиксации многочисленных кибератак со стороны иностранных спецслужб", — сообщили в ведомстве.

В спецслужбе заверили, что правоохранители осуществляют эффективное расследование киберинцидентов для установления всех причастных лиц и привлечения их к уголовной ответственности.

Напомним, неделей ранее в СБУ заявили, что в спецслужбах России есть подразделения, работающие исключительно против Украины.

В конце февраля Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО сообщил, что зафиксировал попытки распространения вредоносных документов через систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти.

Тем временем власти Великобритании анонсировали новую стратегию кибербезопасности страны, предусматривающую, в частности, проведение целенаправленных наступательных киберопераций.