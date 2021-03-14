Великобритания анонсировала стратегию преобразования в "кибердержаву во всех смыслах"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед публикацией Комплексном обзоре безопасности, обороны, развития и внешней политики на следующей неделе заявил о необходимости наращивания киберпотенциала страны для устранения угрозы внешних атак.

Как говорится в сообщении пресс-службы британского правительства, в документе будут прописаны новые подходы, которые позволят значительно усилить для Британии "способность обнаруживать, пресекать и сдерживать противников, используя преимущества революции в использовании интеллектуальных и кибертехнологий".

"Киберсила революционизирует то, как мы живем и ведем войны — точно так же, как авиация 100 лет назад. Нам необходимо наращивать наш киберпотенциал, чтобы мы могли воспользоваться возможностями, которые он открывает, и при этом гарантировать, что тем, кто пытается использовать его возможности для нападения на нас и наш образ жизни, будут чиниться препятствия на каждом шагу", — подчеркнул Джонсон.

Читайте также: Чешские спецслужбы экстрадировали в США двух украинских хакеров

По его убеждению, новый комплексный подход к киберпространству позволит изменить способность Великобритании защищать свой народ, продвигать свои интересы во всем мире "и делать жизнь британцев лучше с каждым днем".

Отмечается, что анонсируемый документ объявит о новой стратегии по созданию киберэкосистемы с дополнительными инвестициями в образование, партнерством с промышленностью и интеграцией с оборонным ведомством и разведкой.

"Кибербезопасность — это основа нашей киберсилы, и Великобритания находится на передовой использования разведки для устранения угроз в интернете и защиты от атак... В последние годы наши противники инвестировали в свои возможности и постоянно находят новые способы использовать наши слабости и получить преимущество в киберпространстве. Следовательно, чтобы укрепить наши конкурентные преимущества и опередить наших врагов, необходим комплексный подход", — отмечают у Джонсона.

В 2016 году в Британии был создан Национальный центр кибербезопасности, а ныне власти готовятся запустить штаб-квартиру центра в неназванном месте в регионе Севера Англии. В правительстве считают, что это будет стимулировать развитие бриатнского технологического, цифрового и оборонного секторов за пределами Лондона. Новый центр хотят сделать базой обновленных британских киберсил.

"Национальные киберсилы были созданы в прошлом году для преобразования возможностей Великобритании проводить целенаправленные наступательные кибероперации против террористов, враждебных государств и преступных группировок. Впервые он объединил военнослужащих и сотрудников спецслужб под единым командованием", — отмечается в сообщении.

В правительстве заявляют, что Национальные киберсилы ныне способны вмешиваться в работу мобильной связи, чтобы "террористы не могли общаться со своими контактами", в целом содействуя предотвращению использования киберпространства в качестве глобальной платформы для серьезных преступлений, включая сексуальное насилие над детьми, а также занимаются защитой британской военной авиации от поражения системами вооружения.

Читайте также: Прокуратура Киева заявляет о рассылке вирусного спама от ее имени

Отмечается, что на севере Англии уже работает Центр правительственной связи в Манчестере, являющийся самым быстрорастущим крупным технологическим кластером в Европе, а более 15% населения Манчестера ныне занято в цифровом, творческом и технологическом секторах.

"Новая киберстратегия правительства будет поддерживать компании, разрабатывающие технологии двойного назначения и потребительские технологии, чтобы Великобритания стала кибердержавой во всех смыслах. Это также будет иметь решающее значение для наших амбиций по превращению Великобритании в глобальный центр услуг, цифровых технологий и данных", — заявили в правительстве о своих планах.