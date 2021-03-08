Чешские спецслужбы экстрадировали в США двух украинских хакеров

Правоохранители США совместно с правоохранителями Чехии раскрыли предположительных участников международной хакерской группировки, занимавшихся отмыванием средств.

Как передает iRozhlas, задержанные являются гражданами Украины. Их задержали в ходе операции в феврале прошлого года. Теперь подозреваемых экстрадировали в США.

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По данным следствия, хакеры похищали деньги со счетов, а также пытались получить доступ к конфиденциальным данным американских граждан.

Задержанные граждане Украины предположительно занимались отмыванием средств, полученных преступным путем.

В Чехии утверждают, что подозреваемые использовали "новейшие инструменты киберпреступности — зашифрованную связь, криптовалютные платежи, открытие счетов в чешских банках на выдуманные имена, даркнет и другие методы анонимизации".

Ущерб от деятельности хакеров оценивается в $500 000. Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы.

Напомним, власти Чехии экстрадировали в США двух украинцев, подозреваемых в киберпреступности и отмывании денег.