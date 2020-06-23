В Харьковской области СБУ накрыла мощную хакерскую сеть (ФОТО)

На Харьковщине контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины разоблачили группировку, участники которой похищали деньги с банковских карточек путем вмешательства в работу банковских систем.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в состав группы входило 15 человек. Хакеры использовали вредоносное программное обеспечение, через которое похищали реквизиты банковских электронных счетов граждан США, Европы, Украины и их персональные данные.

В частности, через электронные платежные сервисы, в том числе, российские, которые запрещены в Украине, они переводили похищенные деньги на собственные счета в отечественных и банках РФ.

Во время следственных действий обнаружено более 40 единиц компьютерной техники с фотографиями и реквизитами иностранных банковских карточек и другими доказательствами использования вредоносных программ. Также изъяты банковские карточки, наличные и ценности более чем 12 млн грн, документы на движимое и недвижимое имущество в Украине и за рубежом.

Сейчас решается вопрос о сообщение членам группы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361-1 ("Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных средств, а также их распространение, совершенное по предварительному сговору группой лиц") Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех лиц, причастных к махинациям. Операция по разоблачению противоправной деятельности происходила под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось ранее, в начале июня инфраструктура компании ВОЛЯ в Харькове подверглась кибератакам.