IT и Телеком 40 минут назад

Хакеры атаковали электронные сервисы Киевской горгосадминистрации

За 20 минут система киберзащиты смогла отклонить около 4 млрд атакующих запросов

Хакеры атаковали электронные сервисы Киевской горгосадминистрации Хакеры атаковали электронные сервисы Киевской горгосадминистрации
Фото: Телекритика

На электронные сервисы Киевской городской госадминистрации (КГГА) была проведена массовая DDоS-атака.

Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии со ссылкой на Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА.

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"На сервисы КГГА осуществляется массированная DDоS-атака. Около 90% попыток атаковать сеть успешно отражаются внутренней системой киберзащиты", — говорится в сообщении.

В КГГА отмечают, что система киберзащиты обеспечила работоспособность всех городских сервисов. Однако система и внешние каналы связи работают со значительной нагрузкой, из-за чего возможны временные ограничения доступа к е-сервисам или городским сайтам.

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"За первый час атаки зафиксировано около 1,5 млн оригинальных IP-адресов, с которых осуществлялись попытки дестабилизировать работу е-сервисов. За 20 минут система киберзащиты смогла отклонить около 4 млрд атакующих запросов", — сообщили в мэрии.

По информации КГГА, благодаря правильным настройкам и гибкой многоуровневой защите специалисты минимизировали потери от кибератаки и смогли разблокировать трафик для городских е-сервисов.

"Мы уже передали информацию об инциденте в правоохранительные органы и делаем все возможное для скорейшей стабилизации ситуации. Могу сказать точно, что по продолжительности и количеству атакующих ботов подобных вызовов в Украине еще не было", — заявил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

Digital путь

В мэрии добавили, что несмотря на то, что специалисты по кибербезопасности продолжают нейтрализовать DDоS-атаки и делают все от них зависящее для качественной работы е-сервисов, возможны временные ограничения в доступе к городским сайтам.

В связи с этим, городские власти просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Напомним, Киевская городская государственная администрация запустила официальный Telegram-канал КГГА, где обещает оперативно публиковать самые важные новости столицы.

Ранее стало известно, что российские хакеры из группы Gameredon используют Украину в качестве испытательной площадкой для своих кибератак.

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