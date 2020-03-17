Антивирусная компания рассказала, как мошенники наживаются на коронавирусе

В интернете появились фейковые объявления о продаже медицинских масок и антисептиков, с помощью которых мошенники выманивают данные кредитных карт пользователей.

Об этом сообщили в антивирусной компании ESET, сообщает Sky News.

По информации издания, в феврале подобная кампания обошлась Великобритании в сумму не менее 800 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно почти $1 млн.

В ESET отмечают, что мошенники рассылают письма от имени Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) со ссылками на якобы важную информацию о коронавирусе, а также создают рассылки с призывом отправить пожертвование на поиск вакцины.

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"Важно быть внимательнее и проверять адрес email, с которого пришло сообщение: адреса @who.com, @who.org или @who-safety.org не имеют отношения к ВОЗ",— отмечают в ESET.

В компании рекомендуют игнорировать сообщения, в которых запрашиваются личные или платежные данные.

Ранее сообщалось, что хакеры начали использовать поддельные панели мониторинга коронавируса для кражи пользовательских данных, включая имена пользователей, пароли, номера кредитных карт и другую конфиденциальную информацию, которая хранится в браузере пользователей.