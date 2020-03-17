IT и Телеком 1 час назад

Антивирусная компания рассказала, как мошенники наживаются на коронавирусе

Мошенники рассылают письма от имени Всемирной организации здравоохранения со ссылками на якобы важную информацию о коронавирусе, а также создают рассылки с призывом отправить пожертвование на поиск вакцины

Антивирусная компания рассказала, как мошенники наживаются на коронавирусе Антивирусная компания рассказала, как мошенники наживаются на коронавирусе
Фото: Апостроф

В интернете появились фейковые объявления о продаже медицинских масок и антисептиков, с помощью которых мошенники выманивают данные кредитных карт пользователей.

Об этом сообщили в антивирусной компании ESET, сообщает Sky News.

По информации издания, в феврале подобная кампания обошлась Великобритании в сумму не менее 800 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно почти $1 млн.

Кратко и по делу в Telegram

В ESET отмечают, что мошенники рассылают письма от имени Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) со ссылками на якобы важную информацию о коронавирусе, а также создают рассылки с призывом отправить пожертвование на поиск вакцины.

Читайте также:
Джеки Чан обещает 1 млн юаней изобретателю вакцины от коронавируса

"Важно быть внимательнее и проверять адрес email, с которого пришло сообщение: адреса @who.com, @who.org или @who-safety.org не имеют отношения к ВОЗ",— отмечают в ESET.

В компании рекомендуют игнорировать сообщения, в которых запрашиваются личные или платежные данные.

Ранее сообщалось, что хакеры начали использовать поддельные панели мониторинга коронавируса для кражи пользовательских данных, включая имена пользователей, пароли, номера кредитных карт и другую конфиденциальную информацию, которая хранится в браузере пользователей.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Эпицентр" решил отдавать 1% от своего оборота на закупку оборудования в больницы
"Эпицентр" решил отдавать 1% от своего оборота на закупку оборудования в больницы
МакДональдз до 3 апреля закрывает все свои рестораны в Украине: McDrive работает
МакДональдз до 3 апреля закрывает все свои рестораны в Украине: McDrive работает
За границей ждут возвращения домой более 3,6 тысяч украинцев — МИД
За границей ждут возвращения домой более 3,6 тысяч украинцев — МИД
Загрузка...
Новое видео
Как с нуля начать туристический бизнес?

Новости дня

  1. "Альфа-Банк" закрывает отделения и прекращает продажу валюты

  2. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  3. СНБО собирается на экстренное заседание, чтобы обсудить введение ЧП в Украине — СМИ

  4. Hyundai оплатит кредиты клиентов, купивших авто в разгар пандемии коронавируса

  5. В Киеве зафиксировано 2 случая коронавируса (обновлено)

Загрузка...