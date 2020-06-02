Хакеры три дня атакуют харьковскую инфраструктуру провайдера "Воля"

С 31 мая до сегодняшнего дня (2 июня) включительно инфраструктура компании ВОЛЯ в Харькове подвергается кибератакам.

Как сообщает пресс-служба оператора, сначала атаки были только на абонентские подсистемы, но позже они перешли на телекоммуникационную инфраструктуру.

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"В результате более 100 000 абонентов почувствовали проблемы в пользовании интернетом, IPTV, мультиэкранными платформами и цифровым телевидением. В общей сложности, полное отсутствие доступа к сервисам продолжалось 12 минут в воскресенье, 31 мая и 45 минут вчера, 1 июня. Также была зафиксирована атака на сайт volia.com, но ее удалось нейтрализовать", — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что DDoS атаки были массивными и хорошо организованными.

"Тип атаки — UDP флуд и переполнение емкости каналов с трафиком объемом более 200 Гб. UDP — это протокол, который используется для онлайн потоковых сервисов — стримминг, телефония, видеоконференции и прочиее. Атака происходила из десятков тысяч разных IP-адресов по всему миру — США, Малайзия, Тайвань, Вьетнам и других", — информируют в компании.

Компания пользуется современными системами обнаружения DDoS атак, блокирует хост на уровне ядра сети, оказывает также и другие мероприятия. Несмотря на это, в компании не могут быть уверены, что атаки не повторятся вновь, однако делают все возможное, чтобы этого избежать.

В связи с этим, ВОЛЯ обратилась в киберполицию с заявлением о массированной DDoS атаке на инфраструктуру компании.

В компании передали всю имеющуюся информацию в киберполицию, чтобы расследовать этот инцидент и привлечь виновных к ответственности.

По словам юристов компании, такие действия киберпреступников носят признаки уголовного преступления по статье 361 УК, которая предусматривает ограничение свободы до 5 лет.

Напомним, в апреле на электронные сервисы Киевской городской госадминистрации (КГГА) была проведена массовая DDоS-атака.