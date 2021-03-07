В Microsoft обнаружили серьезную уязвимость: десятки тысяч компаний под угрозой кибератак

Около 20-30 тысяч американских организаций подверглись хакерским атакам из-за изъянов программного обеспечения для электронной переписки — Microsoft Corp.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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По словам пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки, речь идет о "серьезной уязвимости", которая продолжает представлять угрозу.

Согласно имеющимся данным, десятки тысяч организаций в Азии и Европе также пострадали.

В свою очередь компания Microsoft 5 марта отказалась комментировать масштабы проблемы, но заявила, что сотрудничает с государственными учреждениями и охранными компаниями с целью оказания помощи пострадавшим клиентам.

Известно, что Microsoft сообщила об атаке на серверы почтовых ящиков Exchange Server 2 марта.

Хакеры пытались получить информацию от исследователей инфекционных заболеваний, юридических фирм, вузов, неправительственных учреждений, аналитических центров и других организаций.

Компания обвинила в хакерской атаке "актера, поддерживаемого китайским правительством". По данным компании, за атакой стоит китайская хакерская группировка Hafnium.

В то же время в правительстве Китая заявили, что страна не имеет отношения к этим действиям.

По информации Wired, в сообществе кибербезопасности предупредили, что уязвимые места, которые использовали хакеры, могут позволить им атаковать бесчисленное количество организаций по всему миру.

Ранее корпорация Microsoft запатентовала технологию для создания чат-ботов на основе сообщений пользователей социальных сетей, как живых, так и уже умерших. В частности, программа будет извлекать данные из аудио- и текстовых сообщений человека в социальных сетях.