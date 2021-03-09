Политика 20 минут назад

В спецслужбах РФ есть подразделения, работающие исключительно против Украины — СБУ

За 2020 год СБУ заблокировала более 2,5 тысячи сообществ в соцсетях с миллионной аудиторией и более 20 бот-сетей мощностью более 60 тысяч аккаунтов,

Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

Российские спецслужбы ведут целенаправленную работу против Украины в информационной сфере, а их отдельные подразделения работают исключительно на расшатывание ситуации в нашем государстве.

Об этом на Всеукраинском форуме "Украина 30" заявил начальник управления Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илья Витюк.

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По его словам, в условиях гибридной войны масштабность информационной агрессии РФ, которая организуется и координируется этими структурами, возрастает на порядок.

"Они сконцентрированы на проведении специальных информационных операций и акций, в том числе, подрывного характера. То есть, отдельные подразделения, которые работают исключительно "по Украине" и получают на это финансирование", — сообщил Витюк.

Он отметил, что инструментами в гибридной войне становятся: телеканалы, информационные порталы, WEB-ресурсы, сообщества в соцсетях, почтовые сервисы, Telegram-каналы, так называемые "фабрики троллей" и отдельные блогеры. Витюк отметил, что эти интернет-ресурсы используются для антиукраинской пропаганды и дестабилизации ситуации в нашей стране.

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Витюк подчеркнул, что только за 2020 год СБУ заблокировала более 2,5 тысячи сообществ в соцсетях с миллионной аудиторией и более 20 бот-сетей мощностью более 60 тысяч аккаунтов, нейтрализовала более 600 киберинцидентов и кибератак на информационные ресурсы органов государственной власти, а также прекратила деятельность 20 хакерских группировок, причастных к таким атакам.

"Через такие сети собирают разведывательные и персональные данные граждан Украины, а затем атакуют органы и объекты критической инфраструктуры государства", — пояснил Витюк.

Он добавил, что значительная часть таких ботосетей и кибератак координируются именно из Российской Федерации.

"Аналогичная ситуация с пророссийской пропагандой, над которой работают профессиональные пропагандисты на заказ спецслужб страны-агрессора. Поэтому СБУ объявила о подозрениях отдельным блогерам и администраторам Telegram-каналов, в том числе по государственной измены и разжигание национальной вражды и ненависти", — сообщили в СБУ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 февраля о применении специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении десяти лиц высшего офицерского состава Украины, которые во время событий 2014 года перешли на сторону России или переехали туда.

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