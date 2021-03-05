Зеленский включил турборежим в СНБО: зачем это гаранту и чем угрожает власти

Самым громким политическим событием последних недель стали санкции президента Владимира Зеленского против нескольких граждан Украины. В их числе оказался и народный депутат, лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Незадолго до этого под санкции попали и три "медведчуковских" телеканала, принадлежащие другому нардепу от "ОПЗЖ" Тарасу Козаку. Для этого гарант привлек Совет национальной безопасности и обороны, запустив в экспертной среде дискуссию о выстраивании параллельного правительства на основе СНБО.

Корреспондент Delo.ua разобрался, почему Зеленский сейчас наращивает мускулы СНБО и где границы полномочий этого органа.

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Конституционный кризис, Никарагуа и нефтепровод

Активно привлекать Совет национальной безопасности и обороны президент начал осенью 2020 года во время кризиса в Конституционном суде. Напомним, в конце октября КСУ признал неконституционными целый ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Проблему не смогли оперативно решить ни в Верховной Раде, ни в Национальном агентстве по противодействию коррупции и гарант созвал закрытое заседание СНБО. Тогда секретарь Совета Алексей Данилов даже заявил — решения суда "носят антигосударственный и антиконституционный характер", а значит "несут угрозу национальной безопасности Украины".

В полную силу этот инструмент начали использовать в конце января, когда было решено ввести санкции против структур китайской госкомпании Skyrizon и связанных с ней лиц (значились среди акционеров завода "Мотор Сич"). Следующими были санкции против Никарагуа. И, наконец, 2 февраля был нанесен удар по медиаресурсам руководства партии "ОПЗЖ" — на пять лет ввелись ограничительные меры на восемь юридических лиц нардепа Тараса Козака. В списке были ООО "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания 112-ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ" (все юрлица — телеканала "112 Украина"), "Новости 24 часа" (телеканал NewsOne) и "Новые коммуникации" (телеканал ZiK).

"Решение украинских властей является информационным взрывом и шокирует международные институты, которые занимаются защитой прав журналистов и свободой слова. НСЖУ будет информировать о чрезвычайной ситуации Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов, наших партнеров — Офис ОБСЕ по вопросам свободы СМИ", — заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Но ни президент, ни СНБО останавливаться не планировали, и 20 февраля были введены санкции против восьми человек и 19 юридических лиц. В списке был Виктор Медведчук, а также его супруга Оксана Марченко и жена Тараса Козака Наталья Лавренюк. Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговли, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий на определенные виды деятельности, запрет на заход судов в воды Украины, ограничение транзита ресурсов, полетов и перевозок по Украине, пресечение вывода капитала из Украины и так далее.

И даже этим использование мощностей Совета нацбезопасности не ограничилось. В феврале через СНБО прошел вопрос о необходимости установить государственную собственность над частями нефтепродуктопроводов "Самара — Западное направление" и "Грозный — Армавир — Трудовая", а также новые санкции по представителям высшего офицерского состава Украины.

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"Вопрос национальной безопасности достаточно широк. Если смотреть на аналогичные структуры в соседних государствах, да и на сам состав СНБО в Украине, то число вопросов, которое может рассматриваться с точки зрения тактики поведения государства в кризисных ситуациях не исчерпано. Поэтому Зеленский пока даже близко не выходит за рамки, которые заложены при создании СНБО", — объясняет эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич.

Красные линии СНБО и новые бультерьеры

Повсеместное привлечение инструментария СНБО Зеленским многим напомнило тактику президента Виктора Ющенко. Из-за чрезвычайно активного использования им этого органа народные депутаты в 2007 году жаловались на Совет и называли его "пустой, мифической структурой, которую президент и его окружение пытаются превратить в отдельный институт власти". Дошло даже до того, что третьего президента обвинили в превращении СНБО в "бультерьеров Ющенко".

А что из себя представляет этот орган? По закону СНБО является координационным органом при президенте Украины. Среди основных его функций: внесение предложений президенту по реализации основ внутренней и внешней политики в сфере нацбезопасности, а также координация и контроль за работой органов исполнительной власти в той же сфере. Однако, помимо этого документа и Конституции Украины, тонкости работы Совета прописаны еще в 19 законах, Стратегии национально безопасности Украины, Военной доктрине и двух указах президента.

При этом красную линию, которая ограничивает полномочия СНБО, найти действительно сложно. По словам экс-министра финансов и главы СНБО в 2019 году Александра Данилюка, у органа действительно широкий спектр возможностей.

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"Нет такой линии. Есть полномочия и они определены законом. И все. Этот орган имеет очень большие полномочия. Просто СНБО принимает решения, а выполняют их другие органы власти. Но он не может принимать решения, которые не предусмотрены законом, а также те, которые потом не будут выполняться. Смысла не будет в таких решениях. Но таких пределов нет — именно закон ставит красные линии. Грубо говоря, СНБО не может отобрать у вас телефон. Вот не может и все, даже если ему очень хочется", — объясняет он.

О широких полномочиях говорит и состав СНБО. Вот только некоторые из его членов: президент Владимир Зеленский, глава СБУ Иван Баканов, генеральный прокурор Ирина Венедиктова, президент Национальной академии наук Анатолий Загородний, спикер ВР Дмитрий Разумков, глава НБУ Кирилл Шевченко, премьер-министр Денис Шмыгаль, а также министры — внутренних дел, иностранных дел, обороны, финансов.

Впрочем, Тышкевич не согласен, что сегодня СНБО можно назвать параллельным правительством или заменой Верховной Раде. Эксперт отмечает — у Совета, по замыслу, должен быть более узкий спектр полномочий, связанный с реагированием на резкие тактические угрозы и быстрое принятие решений. При этом активное обращение к СНБО Зеленским он объясняет попыткой стабилизировать не только свою власть, но и систему власти в целом.

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"По состоянию на конец 2020 года был провал по линии центр-регионы и местные выборы чрезвычайно усилили региональные элиты. К тому же, власть была в ситуации войны с олигархами. При чем стабилизирует ситуацию Зеленский не только через СНБО — можно вспомнить и недавнее собрание региональных лидеров в Киеве. Это все идет в одном направлении. Другой вопрос, что когда ты не обращаешь внимание на то, как властные структуры постепенно размываются и в один момент пытаешься ухватиться за соломинку, то включаешь некий аналог турборежима", — объясняет Тышкевич.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник и вовсе убежден, что СНБО сегодня выполняет роль политбюро, поскольку в определенной мере замещает собой и Кабинет министров, и Верховную Раду, и даже судебную систему.

"Параллельным правительством СНБО был при Ющенко, когда Совет действительно пытался дублировать Кабинет министров. Но сегодня это политбюро, которое дублирует все органы власти одновременно и в какой-то мере даже стоит над ними. Для чего? Это крайняя мера. При той динамике рейтингов и наполнении информационного пространства, которое было до санкций, Зеленскому оставалось 6-8 месяцев до полной потери рейтингов. И все эти решения были крайне необходимы президенту — без них он и власть в целом находились бы в глубочайшем кризисе. Я рассматриваю это, как попытку показать "сильную руку" для общества, олигархов и западных партнеров", — говорит он.

Нивелирование печальной статистикой

Данилюк рад усилению роли СНБО в Украине, но признается, что активизация использования этого механизма его несколько напрягает. По его убеждению, частить с решениями Совета нельзя — это приводит к нивелированию роли органа и его дискредитации.

"К тому же не стоит забывать, что решения должны реализовываться. А это наша типичная бюрократия — плодить решения, а потом забывать следить за их выполнением. Традиционная статистика говорит, что указы президента в среднем выполняются на 30%. Это касается в том числе и решений СНБО, которые подписывает президент. Очень печальная статистика. Если же говорить о санкциях, то я хоть и приветствую их внедрение, сейчас вижу — они вводятся в основном из-за того, что другие органы власти не способны выполнять свои функции", — рассказал нам экс-секретарь Совета.

Он приводит пример Медведчука и Козака, подоплекой для санкций по которым стало финансирование терроризма. Однако генеральный прокурор, единственный человек способный открыть против народных депутатов уголовное производство, пока так этого и не сделал. Более того, сам Данилюк от имени Центра национальной стойкости и развития государства отправил в Генпрокуратуру запрос, чтобы там рассказали открыты ли сейчас производства против этих двух парламентариев.

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"А если этого не сделано, то скорее всего задача власти — имитация. То есть, создать шум, который создает видимость работы. Похожая ситуация касается, когда рассматриваются санкции против, например, Дмитрия Фирташа. Сейчас это обсуждается. Если он монополизировал дистрибуцию газа, то это дело антимонопольного комитета. А если последнему не хватает полномочий — нужно принять закон. Есть же большинство. Но введение санкций точно не способ убивать монополии. Как бы сейчас не закончилось тем, что все идет через этот инструмент. Это будет уменьшать роль СНБО и будущие решения будут нивелироваться", — резюмирует Данилюк.

По словам Игара Тышкевича, ситуация, когда одно за одним идут резонансные решения, может усилить позиции президента. Но нужно понимать, насколько к моменту запуска такого турборежима в нацбезопасности система государственной власти уже была размыта.

"Тут вопрос, что произойдет раньше: вырастет волна неприятия или уровень доверия к президенту. И сейчас для Зеленского весьма сложный период. С одной стороны это удар по каналам Медведчука, которые последние два месяца откровенно атаковали президента. Это может сбить волну противодействия. С другой стороны — в попытках стабилизировать власть удар должен быть во все стороны, в том числе и по другим олигархическим группам или политическим лагерям. Раздражителей будет много. И тут вопрос осознает ли окружение Зеленского существующие риски и сможет ли оно их компенсировать", — добавляет эксперт.

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Впрочем, Бортник прогнозирует, что следующими под санкции СНБО попадут представители антизападной оппозиции. Она, по словам политолога, сегодня не защищена и является удобным оппонентом для власти. Хотя исключительно санкциями Совет может не ограничиться. Например, Данилов совсем недавно выступил с предложением ограничить количество каденций для народных депутатов двумя. И учитывая, что одним из последних решений СНБО президент обязал Кабинет министров обеспечить исполнительной властью реализацию решений Совета, такая инициатива может быть не последней.

Илья Требор, специально для Delo.ua