"Компромисс был ошибкой": СНБО одобрил проект Зеленского о тюрьме за ложь в е-декларациях

Совет национальной безопасности и обороны одобрил законопроект президента Владимира Зеленеского, предусматривающий замену высшей меры наказания за подачу чиновниками недостоверной информации в декларациях об имуществе и доходах с ограничения свободы на ее лишение. Такое решение было принято на заседании СНБО 29 декабря, сообщает пресс-служба главы государства.

Документ предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс и другие законодательные акты по совершенствованию такой ответственности, который был одобрен на заседании СНБО и после доработки будет внесен Президентом в Верховную Раду как неотложный.

"Многие из народных депутатов не хотели, чтобы было наказание в виде лишения свободы. Поэтому был принят законопроект с компромиссной редакцией. И сейчас мы исправляем ошибку. Я согласен, что этот законопроект нужно доработать, чтобы не было споров по поводу тех или иных норм", — заявил Зеленский.

В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил важность принятого в декабре закона о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование, предусматривающего наказание вплоть до ограничения свободы.

"И для того, чтобы усилить ответственность за недекларирование чиновниками своих доходов, чтобы они их не скрывали, сегодня состоялось заседание СНБО, на котором одобрен проект закона, который будет отправлен в Верховную Раду как неотложный с определенной доработкой", — отметил он.

Председатель комитета Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин заявил, что вопрос уголовной ответственности за недостоверное декларирование должен быть решен "именно таким способом, которого требует украинское общество".

"Должна быть восстановлена ​​не только уголовная ответственность, но и соответствующее наказание за то, что лицо не задекларировало какое-то свое имущество и это было сделано умышленно и в значительной сумме. СНБО поддержал позицию президента по восстановлению такого вида наказания как лишение свободы за недекларирование и за недостоверные сведения в электронных декларациях наших чиновников", — сказал он.

Депутат также напомнил, что Венецианская комиссия приняла заключение, которым рекомендовала Раде не просто восстановить уголовную ответственность за ложь в декларациях, а установить за это наказание в виде лишения свободы при особо крупных нарушениях.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак ранее анонсировал, что Зеленский в январе внесет в Раду новый, ужесточающий ответственность за указанные нарушения антикоррупционного законодательства проект закона.

При этом лишь 23 декабря президент подписал закон об установлении уголовной ответственности за указание чиновниками недостоверной информации в электронных декларациях и за неподачу таких деклараций.

Соответствующий законопроект №4460-д Рада приняла сразу за основу и в целом 4 декабря. Этот документ был внесен в парламент рядом депутатов (члены комитета по вопросам правоохранительной деятельности) всего лишь за день до того.

Закон исключает из Уголовного кодекса признанную неконституционной статью 366-1 и вводит новую с номером 366-2 и тем же названием — "декларирование недостоверной информации".

Согласно ей, умышленное внесение в декларацию заведомо недостоверных сведений, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 4 000 прожиточных минимумов, наказывается штрафом от 3 000 до 5 000 необлагаемых минимумов или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Если сумма несоответствия меньше, ограничение свободы нарушителю не грозит.

В то же время упраздненная статья 366-1 предусматривала за недостоверное декларирование до двух лет лишения свободы, а не просто ее ограничения.