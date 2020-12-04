Вениславский: ограничение свободы за ложь в декларациях временно — Зеленский категоричен

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский считает, что введение ограничения, а не восстановления лишения свободы в качестве наказания за недостоверное декларирование чиновниками имущества и доходов является временной мерой. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Я это оцениваю как своеобразный компромиссный вариант, я думаю, временный. Потому что, по большому счету, как раз возможность или невозможность лишения свободы за недостоверное декларирование и неподачу деклараций была камнем преткновения для разных политических сил", — отметил он.

По словам Вениславского, компромиссный вариант решения был предложен из-за недовольства депутатов из разных фракций, участвовавших в разработке законопроекта, который вообще не предусматривал ограничение свободы за упомянутые деяния, тем, что президент Владимир Зеленский внес свой законопроект, предусматривавший за это тюремный срок.

"Рабочая группа разработала законопроект, не предусматривавший лишение свободы, а президент Зеленский зарегистрировал свой законопроект, предусматривавший лишение свободы. Он фактически был воспринят всеми фракциями как выход за пределы договоренностей, достигнутых в рабочей группе. Потому был предложен как раз такой согласованный компромиссный вариант", — отметил представитель президента.

При этом он подчеркнул, что позиция главы государства остается прежней и весьма категоричной.

"Если говорить о позиции Зеленского, то он достаточно категоричен. Он считает, что за недостоверное декларирование должно быть предусмотрено именно лишение свободы. Но пока согласились на такой компромиссный вариант, чтобы вообще проголосовать и вернуть ответственность", — заявил Вениславский.

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В то же время представитель Зеленского выразил уверенность, что аналогичного решения КС в случае нового обращения депутатов по этому вопросу вряд ли стоит ожидать.

"Риск обращения в КС, конечно, существует, потому что есть много народных депутатов, которые на себя примеряют ту или иную норму закона. Но после общественного резонанса, возникшего после решения от 27 октября, и особенно после того, как большинство экспертов в области права сказали, что... КС существенно вышел за пределы своих полномочий, вмешался в полномочия парламента, я думаю... риск минимальный. Вряд ли у КС хватит смелости", — заявил он.

При этом Вениславский констатировал что в рамках дел, по которым велось расследование и которые прекратились после решения КС об отмене соответствующей статьи Уголовного кодекса, уже никакой юридической ответственности точно не будет.

Напомним, 4 декабря Рада восстановила уголовную ответственность за умышленную подачу чиновниками недостроенных данных в декларациях и за умышленную неподачу таких деклараций. В случае сокрытия средств на сумму более 4 тысяч прожиточных минимумов теперь им может грозить до двух лет ограничения свободы.

Стоит также отметить, что 25 ноября Зеленский направил в Венецианскую комиссию запрос о правовой оценке ситуации, сложившейся в связи с решением КС о неконституционности ряда положений закона о предотвращении коррупции и уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Комиссия пообещала официально представить свои выводы 11-12 декабря. Зеленский в ответ призвал Раду подождать с решением по его инициативе об отправке в отставку текущего состава КС.