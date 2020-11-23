48 нардепов просят КСУ отменить карантин выходного дня и разрешить плановую госпитализацию

В Конституционный суд 23 ноября поступило представление 48 депутатов Верховной Рады относительно соответствия Основному закону положений подпункта 17 пункта 10, а также пункта 15 постановления Кабинета министров Украины №641 от 22 июля с изменениями, внесенными 11 ноября. Об этом говорится в сообщении КС.

"Авторы ходатайства считают, что отдельные положения указанного постановления не соответствуют ряду норм Основного закона, а также отмечают, что поднятые в конституционном представлении вопросы имеют особое общественное и экономическое значение, поскольку касаются, в том числе и жизнь и здоровье граждан", — говорится в нем.

Первая норма касается запрета плановых мероприятий по госпитализации, кроме оказания медпомощи из-за осложнений при беременности и родах, помощи беременным, роженицам и новорожденным, помощи в спецотделениях больниц онкологическим пациентам, паллиативной медпомощи в стационарных условиях.

Плановая медпомощь разрешается только в учреждениях здравоохранения национального уровня, предоставляющих третичную (высокоспециализированную) медпомощь, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Также разрешено проведение "других неотложных и срочных мер по госпитализации", если в результате их переноса существует значительный риск для жизни или здоровья людей.

Вторая оспариваемая нардепами норма касается введения карантина по субботам и воскресеньям в период 14 по 30 ноября нынешнего года.

В рамках этих мер запрещен прием посетителей заведениями питания (разрешена только адресная доставка еды), торгово-развлекательными центрами, другими развлекательными заведениями, учреждениями торгового и бытового обслуживания, учреждениями культуры и спорта.

Напомним, данные меры вводились для обеспечения приоритетной госпитализации больных Covid-19.

Тем временем выздоровевший от этой болезни президент Владимир Зеленский отмечает, что принимаемые властями карантинные меры позволяют сдерживать рост заболеваемости Covid-19 в Украине. Ранее, 17 ноября Кабмин заявил, что намерен ужесточить карантинный режим в стране, если введение карантина выходного дня не покажет результативного влияния на заболеваемость.