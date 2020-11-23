Зеленский о заболеваемости Covid-19: карантин дает результаты, рост удается сдерживать

Президент Владимир Зеленский отмечает, что принимаемые властями карантинные меры позволяют сдерживать рост заболеваемости Covid-19 в Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Отмечается, что в ходе селекторного совещания 23 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил президенту, что сейчас на стационарном лечении от коронавирусной болезни находится почти 28 тысяч пациентов, "и такая динамика сохраняется на протяжении последних двух недель".
Заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко также отметил, что недельная динамика заболеваемости стабилизировалась.
Президент также поинтересовался, улучшилась ли ситуация с ношением масок. Глава Национальной полиции Игорь Клименко проинформировал главу государства, что уже выписано 1 300 штрафов за нарушения таких требований.
"Карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты. Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост. Также важно восстановить все экономические программы и начать новые, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Ведь эпидемическая ситуация по всему миру влияет на экономику", — констатировал Зеленский.
В свою очередь, Шмыгаль отметил, что на прошлой неделе по поручению президента правительство разработало план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей.
"А уже на этой неделе Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства должно доработать показатели по поддержке отдельных отраслей, пострадавших из-за введения карантина. Государство поддержит предпринимателей", — отметил глава Кабмина.
Напомним, 17 ноября Шмыгаль заявил, что правительство намерено ужесточить карантинный режим в стране, если введение карантина выходного дня не покажет результативного влияния на заболеваемость Covid-19. 21 ноября премьер заявил, что обсуждается вариант полного локдауна.
Тем временем в центре Киева на прошлой неделе прошли протесты предпринимателей, недовольных нововведением правительства.